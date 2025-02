Sanremo celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia in memoria delle vittime delle foibe (Foto e video)

Questa mattina, il Comune di Sanremo ha commemorato il Giorno del Ricordo con una cerimonia presso via Martiri delle Foibe, nel lato di via San Francesco. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), ha rappresentato un momento di riflessione e omaggio alle vittime delle foibe e agli esuli istriani, fiumani e dalmati.

La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, tra cui il sindaco Alessandro Mager, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, il senatore Gianni Berrino, il quale si è detto dispiaciuto per l'assenza delle scuole, le quali non hanno preso parte all'omaggio e al ricordo di chi ha vissuto il dramma di uno degli episodi più dolorosi del Novecento italiano. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha sottolineato l'importanza di questa commemorazione annuale, ricordando che “il Giorno del Ricordo è un momento fondamentale per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni il valore della consapevolezza e della solidarietà”.

"Commemorare le vittime delle foibe, barbaramente uccise, ricordarne l’esodo e il dolore di intere famiglie italiane. Parliamo di una delle pagine più tragiche e dolorose della nostra storia che non deve ripetersi. Condanno, come già fatto dal presidente Bucci, l’atto di vandalismo che ha colpito in queste ore la foiba di Basovizza. Un gesto inaccettabile che oltraggia la memoria di chi ha perso la vita", ha detto invece Scajola.

L'evento ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, a testimonianza dell'impegno delle istituzioni regionali nel mantenere vivo il ricordo di quei tragici eventi. Durante la cerimonia, alcuni rappresentanti dell'ANVGD hanno condiviso storie e testimonianze, ribadendo l'importanza del ricordo per impedire che simili tragedie si ripetano. Il minuto di silenzio finale, osservato dai presenti, ha chiuso l'evento in un'atmosfera di rispetto e commozione.

Il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, intende onorare le migliaia di vittime delle foibe e ricordare l'esodo di circa 350.000 italiani costretti a lasciare le terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche quest'anno, la città di Sanremo ha voluto rinnovare il proprio impegno nel non dimenticare quella pagina di storia, mantenendo viva la memoria nel cuore della comunità.