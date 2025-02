CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 9 febbraio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DOG MAN – ore 16.30 – di Peter Hastings - Animazione/Commedia/Fantasy – “Un agente di polizia fa coppia con il cane Greg ed è costantemente all'inseguimento del malvagio gatto Gino (in originale Petey). Insieme sono la coppia perfetta: l'umano conosce il kung fu ma non è molto perspicace; Greg è la mente investigativa, seppur in un corpo da cane. Dopo un incidente terribile, l'unica salvezza per i due è una fusione delle parti del corpo sopravvissute. Ne nasce Dog Man, il super-poliziotto implacabile. Ogni volta che Dog Man cattura Gino, però, questi riesce a scappare dalla prigione. E la faccenda si aggrava quando questi resuscita il malvagio Flippy, pesce dai poteri psicocinetici assetato di vendetta...”

Voto della critica: ***

- DIVA FUTURA – ore 18.30 – 21.00 – di Giulia Steigerwalt - con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Davide Iachini, Marco Iermanò - Drammatico – “1994: Nasce Diva Futura, ‘la prima agenzia italiana di talenti destinati al porno’ fondata da Riccardo Schicchi, della quale avrebbero fatto parte le prime pornodive italiane Ilona Staller, Moana Pozzi ed Eva Henger, legate anche sentimentalmente a Schicchi. Il film che porta il nome della pornofactory racconta questi personaggi più la segretaria Debora Attanasio, autrice del libro "Non dite alla mamma che faccio la segretaria" sul quale si basa la sceneggiatura del film scritto e diretto da Giulia Steigerwalt...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FATTI VEDERE – ore 15.30 – 21.30 – di Tiziano Russo - con Asia Argento, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Francesco Centorame - Commedia – “Sandra è una giovane psicoterapeuta che viene mollata un giorno senza motivo apparente dal suo compagno convivente Stefano. Per un problema del sistema informatico se lo ritroverà come paziente - è stata appena assunta da un servizio di psicoterapia online - e per non farsi riconoscere assumerà le sembianze di una collega più anziana, mascherandosi ogni giorno. Ad aiutarla, l'amica scapestrata Benedetta e Marco, un investigatore privato che saprà consigliarla e starle accanto...”

Voto della critica: **

- WE LIVE IN TIME - TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO – ore 17.30 – 19.30 – di John Crowley - con Florence Pugh, Andrew Garfield, Adam James, Aoife Hinds, Gianni Calchetti - Drammatico – "Si incontrano in un ospedale. Lui è Tobias Durand, lavora per la fabbrica di cereali Weetabix e si trova in strada di sera in accappatoio alla ricerca di una penna per firmare le carte del divorzio. Lei è Almut Brühl, un ex-pattinatrice ora chef in ascesa che l'ha investito. Tra loro nasce una forte attrazione e dopo poco vanno a vivere insieme. Da lì parte la loro storia che attraversa circa dieci anni, tra alti e bassi, momenti di grande felicità culminati con la nascita della figlia ad altri tragici quando Almut scopre di avere un cancro e deve scegliere un trattamento che può allungarle la vita ma farla soffrire di più oppure sfruttare al meglio il tempo che le rimane..."

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- IO SONO ANCORA QUI – ore 17.15 - 20.45 – di Walter Salles - con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Maria Manoella - Drammatico/Storico – “Brasile, 1971. Rubens Paiva, ex deputato laburista, vive con la moglie Eunice e i cinque figli a Rio de Janeiro. Il colpo di stato del 1964 lo ha espulso dalla scena politica e ha instaurato una dittatura militare che spaventa Eunice e le fa temere per l'incolumità della figlia maggiore Veronica, simpatizzante dei movimenti studenteschi antigovernativi. Ad essere portato via da casa, un giorno in fretta e furia, da un manipolo di sconosciuti armati, è invece Rubens. Non farà mai più ritorno...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- 10 GIORNI CON I SUOI – ore 15.45 – di Alessandro Genovesi - con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Angelica Elli - Commedia – "Carlo e Giulia Rovelli si preparano a partire verso il Salento dove la figlia maggiore Camilla, ora diciottenne, vuole trasferirsi per studiare all'università. Ma poiché il progetto di Camilla è anche quello di andare a vivere con il fidanzatino pugliese Antonio, Carlo è contrariato, e l'incontro con quelli che potrebbero diventare i futuri suoceri è a rischio. Anche Tito e Bianca, gli altri figli di Carlo e Giulia, viaggiano con la famiglia: il primo, adolescente imbottito di pregiudizi contro il Sud, combinerà una serie di guai, mentre la piccola di casa farà amicizia con Mario, il fratellino di Antonio. Ma a combinare più guai di tutti sarà Carlo, comportandosi come un elefante nella cristalleria in casa dei 'suoi'. Si aggiunga che Giulia ha appena scoperto di essere di nuovo incinta: a 45 anni suonati, e proprio quando gli altri figli cominciano a diventare grandi, lei e il marito dovrebbero ricominciare tutto da capo, e non sono sicuri di essere pronti..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ITACA - IL RITORNO – ore 15.30 - 17.45 – di Uberto Pasolini - con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer, Marwan Kenzari - Storico – "Ulisse torna ad Itaca e trova una situazione in bilico: la residenza del re è circondata dai proci che vorrebbero sposare la regina per impossessarsi del trono, e Penelope prende tempo tessendo di giorno una tela che di notte disfa. Suo figlio Telemaco, convinto che il padre non tornerà ad Itaca e che abbia altrove un'altra donna e un'altra famiglia, vorrebbe che la madre scegliesse un pretendente e ponesse fine all'assedio dei proci. Ma Penelope è devota al marito, anche se le attenzioni di Antinoo, l'unico pretendente che sembra davvero innamorato di lei, non le sono del tutto indifferenti. Ulisse si traveste da mendicante per entrare nel palazzo reale e viene deriso dai proci e osteggiato dal figlio. Ma sarà lui a dire l'ultima parola, ristabilendo l'ordine non solo nel regno, ma anche nella propria famiglia..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- WE LIVE IN TIME - TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO – ore 16.00 - 18.00 - 20.45 – di John Crowley

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- CONCLAVE – ore 16.30 - 18.45 – 21.00 – di Edward Berger - con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O'Byrne - Thriller – “‘Sede vacante!’, annuncia il cardinale statunitense Tremblay: il che significa che il pontefice è spirato, e che un conclave dovrà riunirsi a breve per decidere chi dovrà succedergli. A capo della votazione c'è il Decano britannico Thomas Lawrence, incaricato di verificare che tutto si svolga in piena correttezza, e di arginare le ambizioni rampanti dei cardinali candidati. Fra questi ci sono due italiani, il progressista Aldo Bellini e l'ultraconservatore Goffredo Tedesco, il cardinale africano Joshua Adeneya, ovviamente Joe Tremblay, e persino un cardinale latinoamericano, Vincent Benitez, ordinato in pectore dal Papa in persona mentre era di stanza a Kabul, dopo aver servito nelle zone di battaglia di Congo e Iraq. Per i corridoi del Vaticano si aggira infine suor Agnes, che conosce molti segreti ed è parecchio arrabbiata nei confronti di quell'universo maschile che emargina da sempre lei e le sue consorelle...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- HERE – ore 18.30 - 21.00 – di Robert Zemeckis - con Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery - Drammatico – "Un terreno preistorico, e la casa che sorgerà su quel terreno. Quella casa ospiterà generazioni di famiglie, dall'homo sapiens agli indigeni ai coloni, fino ad un nucleo domestico afroamericano contemporaneo. E nel salotto di quella casa scorreranno vite sempre diverse e sempre uguali, popolate da mariti, mogli, figli, nonni, nipoti. Lo sguardo empatico di Robert Zemeckis li osserva, incastonandoli in rettangoli che scompongono e riproducono la dimensione geometrica del grande schermo, racchiudendo tutti in uno spazio che è a tratti rifugio e a tratti trappola, scrigno fatato e camera mortuaria, luogo di creazione - di arte, di progenie, di speranze - o di quieta implosione e rimpianto, in un film che è una scatola magica, un pop up book e una matrioska dell'esistenza umana..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it