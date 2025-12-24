CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 24 dicembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- AVATAR - FUOCO E CENERE (3D) – ore 16.30 - 20.30 – di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin - Azione/Avventura/Drammatico – “Jake Sully e Neytiri stanno elaborando, ognuno a modo proprio, il lutto del figlio Neteyam. Jake allena se stesso e i figli a combattere, mentre Neytiri affronta un intenso periodo di lutto. Entrambi sono però convinti che Spider, il ragazzo umano adottato, debba tornare alla base clandestina dove vivono gli altri alleati umani dei Na'vi e dove si trovano container in cui può fare a meno della maschera. Nel viaggio verso la vecchia base, i Sully e la tribù nomade dei Windriders vengono attaccati dal feroce clan vulcanico dei Mangkwan, guidato dalla terribile Varang. Allo stesso tempo Quaritch cerca di catturare Sully, ma quando Kiri compie un miracolo, permettendo a Spider di respirare l'aria di Pandora, tutto cambia. Ora il ragazzo è prezioso fino al punto da essere inestimabile, ma allo stesso tempo costituisce anche un terribile pericolo per i Na'vi: se gli umani potessero vivere su Pandora senza supporto senz'altro arriverebbero in massa per colonizzarla. Quaritch inoltre arma i Mangkwan con fucili automatici ed esplosivi, rendendoli terribilmente pericolosi per gli altri Na'vi...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ZOOTROPOLIS 2 – ore 16.30 – 18.45 - 21.00 – di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush - con le voci di Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio – Animazione – “I poliziotti alle prime armi, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando il serpente Gary De' Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli animale. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora....”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UN TOPOLINO SOTTO L’ALBERO – ore 16.45 - 18.30 – di Henrik Martin Dahlsbakken - Animazione – “Un film di Natale diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto finora in Norvegia. Ispirato ai grandi film di intrattenimento per famiglie di Hollywood, Alf Prøysen si presenta ora in una veste completamente nuova. Topi contro umani in un intrattenimento avvincente, divertente e ricco d'azione...”

Voto della critica: ***

- FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 – ore 21.15 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio - Horror – “Il sequel del film riprende la storia di Mike Schmidt e di sua sorella Abby, dopo gli eventi traumatici occorsi al Freddy Fazbear's Pizza. Il loro incubo sembra essersi concluso con la sconfitta di William Afton, ma in realtà il male evocato da William non è stato sradicato del tutto. L'azione si sposta in una nuova - e più moderna - catena di locali per famiglie; questa nuova pizzeria, tecnologicamente più avanzata, presenta un set di animatronics completamente rinnovato, noti come i Toy Animatronics (Freddy, Bonnie, Chica e Foxy). Questi nuovi personaggi sono stati progettati con un software più sofisticato che li porta a essere amichevoli e hanno perfino il software di riconoscimento facciale. Mike si ritrova nuovamente a lavorare come guardia notturna proprio per questo nuovo stabilimento; Abby, che è stata tenuta all'oscuro di quanto accaduto nel primo installment decide di sgattaiolare fuori di casa per ritrovare i suoi amici, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie e questo metterà in moto una serie di eventi terrificanti che alla fine porteranno alla luce i segreti oscuri sulle vere origini di Freddy's...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- NORIMBERGA – ore 15.30 - 18.30 - 21.15 – di James Vanderbilt - con Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien – Drammatico/Storico/Thriller – “All'indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell'Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley, psichiatra dell'esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring, il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. Allo stesso tempo, gli Alleati - guidati dal giudice Robert H. Jackson, affrontano l'impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia. Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi? Sul palcoscenico della storia si apre così il processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la storia e l'umanità...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- ALDO GIOVANNI E GIACOMO - ATTITUDINI - NESSUNA – ore 15.30 - 18.30 - 21.15 – di Sophie Chiarello - con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Luciano Storti, Marina Massironi - Documentario – “A partire dall'infanzia, in cui le prime esperienze da attori sono state vissute all'oratorio, ognuno dei tre racconta se stesso mettendosi in relazione con gli altri. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima Tre uomini e una gamba...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- FATHER MOTHER BROTHER SISTER – ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Jim Jarmusch - con Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Mayim Bialik, Sarah Greene - Commedia/Drammatico – “Una sorella e un fratello quarantenni si ritrovano a mantenere un padre squattrinato che li invita a visitarlo solo quando ha bisogno di un aiuto economico; due sorelle, anche loro over 40, vanno a prendere il the dalla madre, famosa scrittrice, e fanno a gara per sembrarle più riuscite di quello che sono; due gemelli, maschio e femmina, intorno alla ventina devono confrontarsi con la morte dei genitori, scomparsi in un incidente con l'aeroplanino che guidavano. Tre episodi ambientati tre Paesi - Stati Uniti, Irlanda, Francia - e collegati da pochi dettagli: un Rolex forse vero, forse falso; un modo di dire; un gruppo di skaters che sfreccia accanto ai protagonisti; l'insolita propensione a brindare con un the o un caffè; e soprattutto il disagio nell'abitare in quel non-luogo dell'anima definito Desolandia...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VITA PRIVATA – ore 15.45 - 21.00 – di Rebecca Zlotowski - con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste – Drammatico/Thriller – “Lilian Steiner è una psicanalista di origini americane, perfettamente integrata nell'ambiente della borghesia parigina, separata dal marito Gabriel e in difficoltà anche con il figlio Julien, appena diventato papà a sua volta. Rigida, nervosa, chiaramente bloccata, non ascolta più veramente i suoi pazienti. Se ne accorge il giorno in cui muore una di loro, Paula, e lei comincia a lacrimare copiosamente, incapace di tenere a bada un sintomo che non sa spiegare e che nemmeno l'ex marito oculista è in grado di curare. La scettica dottoressa finisce così da un'ipnotista, che la guida dentro una storia segreta, che la riguarda e la lega alla donna scomparsa. Convintasi che Paula sia stata assassinata, con l'aiuto di Gabriel, Lilian si mette a investigare...”

Voto della critica: ***

- JUJUTSU KAISEN - ESECUZIONE – ore 19.00 – di Shouta Goshozono - Animazione – “Yuji Itadori è posseduto da una Maledizione: dentro di lui si è infatti rifugiato Ryomen Sukuna, di cui ha ingoiato un dito, un talismano maledetto. Nel mondo creato da Gege Akutami tutti gli esseri viventi emanano una ‘energia malefica’, che nasce dalle emozioni negative. Le persone normali non possono controllare il flusso energetico che attraversa i loro corpi: questo porta quindi alla nascita di Maledizioni, ovvero una sorta di demoni. Gli Stregoni sono invece in grado di manipolare l'energia malefica, riuscendo, tramite delle ‘tecniche maledette’, a usarla contro le Maledizioni. Dopo l'incidente di Shibuya, Itadori, che sta studiando come Stregone, rischia di essere giustiziato da Yuta Okkotsu, pupillo di Satoru Gojo, Stegone che vede come un intralcio gli esseri umani normali...”

Voto della critica: **

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- OI VITA MIA – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pio D'Antini, Amedeo Grieco - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino - Commedia – “Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



