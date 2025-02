Sanremo per il sociale: al Teatro del Casinò tre giorni di incontri a sostegno della cultura e le categoria sociali

Ė giunto il tempo per tutti. Riflettori puntati sul Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, mancano pochi giorni per il programma Sanremo per il Sociale, tre giornate di incontri a sostegno della cultura e delle categorie sociali fragili. Si inizia il 12 fino al 14 febbraio dalle 15:30 alle 19 con ingresso libero.

Il format originario, realizzato nelle precedenti edizioni da Patrizia Del Vasco e Gino Aveta, quest’anno si presenta con un importante ampliamento sempre curato dal duo autorale. Una struttura che include nuove partnership e tre diversi contenitori: Un libro sotto le stelle, promotrice di incontri con gli autori e l’editoria nazionale; Guardami Oltre!, con la presentazioni di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili; Festival Zone, con appuntamenti dedicati all’intelligenza artificiale a servizio della musica e del sociale. L’obiettivo? Sostenere, ognuna con le proprie diverse professionalità, le categorie più fragili della nostra società. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa sinergia di tre diverse associazioni promotrici e curatrici insieme dell’evento: Meridiani, Aladin, Canoneinverso.

Il programma ufficiale ha preso forma, ricco di eventi, ospiti e interpreti del nostro tempo come artisti, giornalisti, narratori, saggisti e studiosi pronti a condividere le proprie esperienze con un unico obiettivo: elevare un ponte per farci sentire meno soli e riscoprire l’importanza del camminare insieme.

La manifestazione si pone tra le iniziative collaterali al Festival della Canzone italiana con il patrocinio di RAI, Comune di Sanremo, Regione Campania, ANCI Campania, Comune di Salerno, Città di Castellammare di Stabia, Comune di Ottaviano, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Centro per il libro e la lettura, Fondazione Campania dei Festival, Unioncamere, Camera di Commercio di Salerno, la media partnership di RAI Pubblica Utilità e la collaborazione di Enti e Associazioni di categoria.