Sanremo: il Prefetto consegna il diploma dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto Biancheri

Il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha ricevuto l’imprenditore sanremese Alberto Biancheri, al quale ha consegnato il diploma dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, tenuto conto che lo stesso, per impegni fuori sede, non ha potuto prendere parte alla cerimonia di consegna di dicembre.

Alberto Biancheri, che ha svolto per due mandati le funzioni di Sindaco di Sanremo, è un importante imprenditore sanremese nel settore floreale che si distingue per aver sviluppato l’azienda familiare, caratterizzando l’attività nella riproduzione di nuove piante e bulbi. Infatti, in continuità con una lunga tradizione familiare, egli gestisce la Biancheri creazioni, eccellenza italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione nel settore florovivaistico, azienda che esporta anche all’estero, rendendo altamente competitiva la città di Sanremo nello specifico settore.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e di rinnovato interesse per le molteplici attività che offre la città matuziana.