Operazione antidroga della Polizia a Ventimiglia: terzo arresto nel mese di gennaio nella città di confine

Gli agenti Stato del Commissariato di Ventimiglia hanno concluso martedì scorso, nel centro storico medievale, la terza operazione antidroga del mese di gennaio, arrestato un 40enne italiano con precedenti specifici, residente nella città di frontiera e trovato in possesso di circa 2,5 chilogrammi di droga.

Al termine di una serrata attività info-investigativa, gli agenti della polizia giudiziaria hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, trovando 14 barattoli contenenti in totale 37 involucri già confezionati di marijuana, e una ciotola contenente 36 grammi di hashish. L’esito del narcotest ha immediatamente confermato la presenza nella sostanza sequestrata del THC, il tetraidrocannabinolo, il principio attivo dei cannabinoidi.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione di droga ai fini dello spaccio mentre l’Autorità Giudiziaria hanno disposto per lui gli arresti domiciliari. E' stato giudicato per direttissima e condannato dieci mesi e venti giorni di carcere, oltre a una multa di 3.000 euro. Il Questore di Imperia, Andrea Nicola Lo Iacono, ha disposto la prosecuzione delle azioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio che di quelli investigativi.