Raccolta itinerante di rifiuti ingombranti ed elettronici a Castelvittorio con la Teknoservice

Teknoservice, in collaborazione con il Comune di Castelvittorio, organizza il servizio di raccolta itinerante di rifiuti ingombranti ed elettrici (RAEE) per i cittadini. Un'iniziativa che consente di smaltire correttamente i rifiuti voluminosi, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano. I residenti potranno conferire fino a 5 pezzi smontati per nucleo familiare, tra cui: divani, mobili, sedie, poltrone, reti dei letti, nonché apparecchiature elettroniche come elettrodomestici, phon per capelli e prese di ricarica per dispositivi mobili o fissi.

Gli appuntamenti previsti per il 2025 si terranno nelle seguenti date:

- 11 Febbraio

- 8 Aprile

- 10 Giugno

- 29 Luglio

- 9 Settembre

- 9 Dicembre

La raccolta avverrà in Piazzale Buscinu dalle ore 7 alle 11.

Centro di raccolta di Camporosso

Per le utenze che necessitano di smaltire più di 5 pezzi, è disponibile il Centro di Raccolta di Camporosso, situato in via Puccini. È possibile accedervi con mezzo proprio, presentando il codice fiscale dell’intestatario TARI, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: 8.30-11 e 14-16

- sabato: 9-11

Un servizio per l’ambiente e la comunità

L’iniziativa mira a incentivare il corretto conferimento dei rifiuti, evitando l’abbandono indiscriminato sul territorio e promuovendo pratiche di gestione sostenibile. Teknoservice e il Comune di Castelvittorio invitano tutti i cittadini a sfruttare questa opportunità per un paese più pulito e rispettoso dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 508 999, scrivere a bacinoventimigliese@teknoserviceitalia.com o visitare le pagine social di Bacino Ventimigliese.