Taggia si aggiudica il titolo di ‘Città che Legge’: Cerri “Oltre 30 firmatari per promuovere la lettura come occasione di crescita sociale e culturale”

“Con orgoglio e soddisfazione sono felice di annunciare che il Comune di Taggia si è aggiudicato il prestigioso titolo di ‘Città che Legge’ per il triennio 2024/2026. Un risultato che ha visto la collaborazione tra l’amministrazione, gli uffici comunali e le realtà culturali e associative del territorio.” Così il consigliere comunale Chiara Cerri, delegata alla cultura, commenta il risultato positivo ottenuto tramite il bando ministeriale promosso dal ‘Centro per il libro e la lettura’, in collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“Ormai da tempo siamo impegnati su questo fronte – prosegue il consigliere Cerri – con una serie di iniziative tra cui la rassegna letteraria ‘Di Libro in Libro’. Si tratta quindi di un’iniziativa fondamentale per favorire l’accesso alla conoscenza e la crescita socio-culturale della comunità, obiettivi che abbiamo sostenuto attraverso molte iniziative e attività sul territorio. Da molti anni, inoltre, la nostra biblioteca comunale è un punto di riferimento per i cittadini e i turisti, frequentata e ben fornita per tutte le fasce d’età. Partecipare a questo bando ci dà ulteriori occasioni di creare una rete virtuosa tra il Comune, gli istituti scolastici e le biblioteche presenti sul nostro territorio, le associazioni culturali e le varie realtà che hanno aderito.”

Manuel Fichera, assessore con delega alla Scuola, aggiunge: “Crediamo che sia una bella occasione soprattutto per i nostri giovani. L’impegno è quello di una sempre più stretta sinergia con le scuole. La lettura deve rimanere un valore fondamentale e insostituibile nella crescita dei ragazzi.” Sono oltre 30 i soggetti che nei prossimi giorni firmeranno il ‘Patto per la Lettura’ allo scopo di promuovere quest’attività: proseguendo le azioni virtuose già messe in campo e impegnandosi ulteriormente a collaborare per dare visibilità a future iniziative legate al tema.

Di seguito l’elenco dei firmatari: Biblioteca Civica di Taggia, Biblioteca Parrocchiale "Don Santino Guglielmi", Parrocchia Santi Apostoli Giacomo e Filippo - Basilica Miracolosa di Taggia, Libreria Antea Edizioni, Libreria Atene Edizioni, Biblioteca Specializzata del Museo Ferroviario Ligure, Museo Nazionale dei Trasporti D.L.F. Ventimiglia sede del Ponente Ligure, Associazione culturale "La Luna e i suoi Raggi", Teatro del Banchéro, Centro Culturale Tabiese, Confraternita del Gonfalone di S. Sebastiano e S. Fabiano, Confraternita della SS. Trinità, Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin), Fondazione Pizzio Rovera, Associazione Noi4you, Associazione Effetto Farfalla, Istituto Comprensivo Pastonchi, Istituto Comprensivo Taggia Valle Argentina, Nido Infanzia Girotondo, Servizio domiciliare Le Bollicine, Istituto Corradi, Istituto Superiore Ruffini Aicardi, Istituto Superiore Colombo, Centro di aggregazione giovanile "Stazione Centro", Centro di aggregazione giovanile "Albero Magico", Servizio volontari protezione civile e antincendio boschivo comune Taggia, Comitato Festeggiamenti San Benedetto, Cumpagnia Armasca, Natale a Villa Boselli, Associazione Fuochi Storici, Associazione Santa Maria Maddalena del Bosco.