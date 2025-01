Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 28 gennaio al 2 febbraio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 28 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, il giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo presenta ‘Storia alternativa del mondo. Un viaggio pieno di sorprese nel cammino dell'uomo. Dalle piramidi ai giorni nostri’ (Mondadori). Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.00-17.00. ‘Voci dal Territorio’: evento di Asl1 che si propone di informare la cittadinanza con incontri dedicati alle tematiche del mondo della sanità di prossimità. Associazione Pensionati di via Puccini 15, ingresso libero

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



20.00. ‘La clemenza di Tito’: concerto in due atti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano con la regia di Jetske Mijnssen. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 29 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



16.00. Incontro culturale, organizzato dalla Società Italiana dei Francesisti, con lo scrittore Enzo Barnabà sul tema ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’. Museo Civico in Piazza Nota 2, ingresso libero

18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Mariano Dapor (Direttore e Violoncello solista) e Raphael Repetto (violoncello). Musiche di Caldara, Vivaldi, Porpora, Henry Purcell (5 euro). Chiesa Luterana di corso Garibaldi (più info)



20.45. ‘PerCorso’: incontro formativo organizzato dalla Diocesi attraverso l’Istituto Teologico sul tema ‘Joseph Ratzinger: esponente del rinnovamento della teologia nel XX secolo’, con il prof. Don Santiago Sanz Sanchez, teologo della Pontificia Università della S. Croce in Roma. Salone della Curia Diocesana a Villa Giovanna d’Arco, entrata libera ed aperti a tutti

IMPERIA



18.00. Per il ciclo ‘Le parole volano’, intervento di Corrado Bologna su ‘Petrarca: il libro della vita’. Teatro Cavour, ingresso libero

20.00. Proiezione film ‘I Soliti Ignoti’ (1958) di Mario Monicelli con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassmann, Totò, Claudia Cardinale nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



DIANO MARINA



21.00. Per ‘La Stagione del Teatro’, ‘Faccia un’altra faccia’: spettacolo teatrale di e con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, per la regia dello stesso Pisu. Teatro Sandro Palmieri del Politeama Dianese, Via Cairoli 35 (più info)



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2025’: concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 31 gennaio (per saperne di più cliccare questo link)



MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



15.00. ‘Mozart: Tribolazioni di un adolescente prodigio in Italia’: concerto dell’ Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Joan Mompart con il soprano Emőke Baráth. In programma musiche di Mozart. Auditorium Rainier III (più info)





GIOVEDI’ 30 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di giovedì), Alessandro Cecchi Paone presenta il suo ultimo saggio ‘Raimondo di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità’ (Armando De Nigris Editore). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA

10.00. Cerimonia del Giorno della Memoria, con intervista da parte della giornalista Milena Arnaldi ad Andra e Tatiana Bucci, testimoni della Shoah, e all' On. le Emanuele Fiano, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli. Presente una rappresentanza degli studenti della Provincia di Imperia. Teatro Cavour



21.00. Per la Stagione Teatrale 24/25, spettacolo dal titolo ‘Kohlaas’ di Marco Baliani e Remo Rostagno dal racconto ‘Michele Kohlhaas’ di H. von Kleist. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



16.30. Per la Giornata della Memoria 2025 ‘E poi vennero a prendere… le deportazioni in provincia di Imperia’: incontro con la partecipazione dello storico e scrittore Paolo Veziano, con cui dialogherà Diego Marangon, sul tema delle deportazioni in provincia di Imperia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale + interventi delle associazioni aderenti. Coordina Giuseppe Famà. Centro Polivalemte Sant’Agostino, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Enzo Barnabà presenta il libro ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’ (Infinito Edizioni). Dialoga con l’autore la giornalista Viviana Spada. Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2025’: concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 31 gennaio (per saperne di più cliccare questo link)

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



18.30. ‘Mozart a Monaco’: Happy Hour Musicale dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma musiche di Mozart, Haydn, Boccherini. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Le problème lapin cartographie 7’: spettacolo teatrale con Frédéric Ferrer e Hélène Schwartz. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



20.00. ‘Boléro – Hommage à Maurice Ravel’: spettacolo di balletto. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (più info)





VENERDI’ 31 GENNAIO

SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



16.00. Per l’Unitre, ‘Giornata della memoria’, il Prof. Mauro Grondona presenta ‘Il codice civile italiano: 1942 – 2025. L’attualità della codificazione oggi’. Museo Civico in Piazza Nota, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

DIANO MARINA

17.00. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, ‘Il futuro dei Sapiens. La clava o il telefonino?’ con relatori Emiliano Bruner, Fabio Bonsignorio. Modera Pier Francesco Moretti. , Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2025’ (ultimo giorno): concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès (per saperne di più cliccare questo link)



MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)



NICE



20.00. Hommage à Wayne Shorter con la ‘Nice Jazz Orchestra diretta dal M° Pierre Bertrand con i solisti Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 1 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Giulia Bigioni (Arpa). Musiche di Wagenseil, Durante, Handel (5 euro). Chiesa Luterana in corso Garibaldi (più info)



20.30. Per la rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’, serata ’Bagna Cauda’: i piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia (35 euro vini inclusi). Villaggio dei fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215

IMPERIA



17.00. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘Marcovaldo’ con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



21.00. Per ‘Winter in Winter 2025’, concerto in memoria di Gulshan Antivalle e per le donne di pace, dedicati al rispetto della figura femminile. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Tradizionale Fiera della Candelora e 24esima edizione di Arti & Sapori della Rovere con Artigianato, Sapori, Piante e fiori, Hobbistica, Street food & Live Music, Laboratori e Attività didattiche, Zootecnica/Animali + Street Food anche la sera. Cento città, fino al 3 febbraio (il programma a questo link)

CERVO

17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, Alessandro Carassale, autore e docente dell’Istituto Ruffini di Imperia, presenta ‘Mercanti d’olio’ (ed. Carocci). Modera l’incontro Beatrice Palmero docente del Liceo Cassini di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del Maestro Gianni Gollo al flauto traverso. Castello dei Clavesana (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia ‘Nasciüi pe rie’ dal titolo ‘Ina festa cun u mortu’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



21.00. ‘BEST – In un mondo di John e Paul’: spettacolo di e con Daniele Raco. Teatro Salvini, info e prenotazioni 370 1025069



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



20.00. ‘Mozart a Monaco’: musica da camera con David Bismuth, pianoforte, e Pierre Génisson, clarinetto (musicisti dell'OPMC). In programma musiche di Haydn, Mozart, Mendelssohn. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (8ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis, anche domani (più info)



20.00. Hommage à Wayne Shorter con la ‘Nice Jazz Orchestra diretta dal M° Pierre Bertrand con i solisti Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 2 FEBBRAIO



SANREMO



7.30. Escursione al Monte Grammondo a cura del CAI Sezione di Sanremo. Ritrovo in piazza C. Battisti (ex stazione FS), info e prenotazioni 339 7906462

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

IMPERIA



17.00. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘Marcovaldo’ con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



VALLECROSIA



16.00. ‘Ogni cosa al suo tempo’: atto unico di Marisa D’Aloisio e Lorenzo De Stefanis. Sala Polivalente comunale, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

18.00. ‘Fughe di teatro... e di umorismo’: Roberto Mercadini in ‘Leonardo e Michelangelo – Il disegno delle cose invisibili (20 euro). Teatro Golzi del Palazzo del Parco, info 0184 544633



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A Teatro con Mamma e Papà’, spettacolo dal titolo ‘Casa dolce Casa’ del Teatrino dell’Erba Matta. Al termine merenda assieme agli attori (7 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 7302028



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale Fiera della Candelora e 24esima edizione di Arti & Sapori della Rovere con Artigianato, Sapori, Piante e fiori, Hobbistica, Street food & Live Music, Laboratori e Attività didattiche, Zootecnica/Animali + Street Food anche la sera. Cento città, fino al 3 febbraio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO

15.00. ‘Mozart a Monaco’: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Bohdan Luts (Violino), Alexandra Dovgan (Pianoforte). Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (8ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)



15.00. Hommage à Wayne Shorter con la ‘Nice Jazz Orchestra diretta dal M° Pierre Bertrand con i solisti Ron di Lauro & Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate