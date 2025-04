Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 13 aprile 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 13 APRILE

SANREMO



7.30. Escursione lungo il Sentiero dei Giganti nella zona del Castell’Ermo, nell’entroterra di Albenga, alla scoperta di un angolo poco noto delle prime Alpi Liguri, in un ambiente calcareo che ricorda alcune zone delle Dolomiti. A cura del CAI sezione di Sanremo. Ritrovo presso l’ex stazione FS, info 339 7906462 (più info)



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo - Gran Galà dell'operetta’, ‘Divina in Blue-il Paradiso’: concerto con Alessandro Collina al Pianoforte e letture a cura Giannino Balbis. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni: 339 2663150 (più info)

21.00. ‘We Wonder’: il trombettista Fabrizio Bosso rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. Teatro dell’opera del Casinò, ingresso gratuito previa prenotazione (link attivo dalle 10 del mattino sino all 20 di sera del giorno stesso del concerto)



IMPERIA



17.30. Spettacolo teatrale di e con Cristina Sarti dal titolo ‘Prime Donne - due volte più brave’: donne che per prime hanno tracciato nuovi percorsi in un mondo al maschile. Luisa Repola al pianoforte. Teatro Opere Parrocchiali, Via Verdi



VENTIMIGLIA



10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. Via Giuseppe Garibaldi 37A (h 10/12-16/19)



10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

VALLECROSIA

17.00. Per la 19ª edizione rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’, ‘La Gentil Musica’ con brani di celebri compositrici. Sala Natta del Comune, ingresso libero

BORDIGHERA

9.30-14.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’. E-Bike: escursione in strada Bordighera - Montecarlo - Bordighera, a cura di Discover Riviera. Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 393 2477637

10.00-13.00. Corso di meditoscrittura tenuto dalla scrittrice e writer coach Silvia Montemurro con parte del ricavato devoluto all'associazione Spes Auser Aps. A cura dell'associazione culturale 'Il Festival delle ragazze’. Hotel Parigi



17.00-19.00. Mostra dei dipinti ‘Volti e Veli’ di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, fino al 16 aprile, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE

10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (19ª edizione): segnale di avviso regata Marina degli Aregai – Boa a San Lorenzo – Boa a Capo dell’Arma. Arrivo a Marina degli Aregai per la cerimonia di premiazione presso Aregai Marina Hotel & Residence (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. 1ª edizione del San Bartolomeo Enduro in modalità cronometro con 3 prove speciali, circa 27 km, 1000m D+/–. Partenza e arrivo in Piazza Santa Maria sul lungomare San Bartolomeo (più info)



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

14.30. Torneo di scacchi in cinque turni con sistema svizzero, organizzato dall'Asd Scacchi Sanremo Nenad Sulava in collaborazione con Asd Non solo sport e con il patrocinio del Comune. Partecipa il campione italiano Roberto Cai sala Tigli del centro G. Falcone (più info)



CASTELLARO



9.00. Trofeo Gianni Cozzi con formula 18 buche stableford hcp3 categorie; saranno premiati i primi 2 giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady ed il primo senior. Castellaro Golf Club, info e prenotazioni 0184 482641



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



ROCCHETTA NERVINA

9.30-12.30. Cerimonia di premiazione del Concorso ‘Mieli dei Parchi della Liguria – Edizione 2024’ con tavola rotonda dal titolo ‘Api, impollinazione e biodiversità: stato dell’arte e prospettive future’. Evento a cura degli apicoltori liguri in collaborazione con Regione, Federparchi e il sistema delle Aree Protette liguri. Hotel Lago Bin (più info e il programma)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

12.00. Rolex Monte-Carlo Masters, ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2025: Finale del Doppio h 12.00 + Finale del Singolo Non prima delle ore 15.00. Monte-Carlo Country Club, fino al 13 aprile (più info)



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Nicholas Collon con Lucas & Arthur Jussen, pianoforti. In programma musiche di Debussy, Poulenc, Bartók. Auditorium Rainier III (più info)





