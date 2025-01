Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia, scopri l’indirizzo ottico per un futuro... luminoso!

Sei alla ricerca di un percorso scolastico che ti apre le porte a un lavoro stimolante e ad alta richiesta? L'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia, con il suo indirizzo OTTICO, è la scelta perfetta per chi desidera costruire un futuro professionale di successo in uno dei settori più affascinanti e in continua evoluzione: quello dell'ottica.

Un Percorso Formativo di Eccellenza

L'indirizzo OTTICO offre una didattica esperienziale e innovativa, che combina teoria e pratica per garantire una preparazione completa. Grazie ai nuovi laboratori di optometria e contattologia, gli studenti hanno l'opportunità di imparare utilizzando strumenti all'avanguardia, simulando scenari reali di lavoro. Lo studio approfondito delle patologie oculari e delle tecnologie di misurazione visiva permette di acquisire competenze specifiche e preziose, indispensabili per operare con competenza in ambito sanitario e commerciale.

Un Ponte verso il Mondo del Lavoro

Uno dei punti di forza dell'indirizzo OTTICO è la forte connessione con il mercato del lavoro. Al termine degli studi, i diplomatici possono inserirsi rapidamente in settori chiave come:

Negozi di ottica, con la possibilità di gestirli in completa autonomia;

Laboratori di optometria e contattologia, contribuendo alla correzione dei difetti visivi e alla creazione di lenti personalizzate;

Ambulatori oculistici, affiancando medici e specialisti nella diagnostica visiva.

Inoltre, le competenze acquisite consentono di avviare un'attività imprenditoriale o di lavorare per marchi di prestigio del settore ottico.

Opportunità di Specializzazione

Il diploma ottico apre la strada a numerose facoltà universitarie e percorsi formativi post-diploma:

Fisica Ottica, per chi ama le scienze e la tecnologia;

Optometria e Ortottica, per approfondire lo studio della visione e delle sue problematiche;

Medicina e Oculistica, per una carriera in ambito sanitario;

Percorsi ITS legati alla filiera ottica, per una formazione tecnica altamente specializzata.

Un'esperienza che fa la differenza

All'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia, gli studenti vivono un'esperienza unica, supportata da docenti qualificati e un ambiente di apprendimento stimolante. La combinazione tra una solida preparazione teorica e la pratica nei laboratori rende i nostri diplomati pronti ad affrontare con successo il mondo del lavoro o ulteriori sfide accademiche.

Non perdere l'occasione di investire nel tuo futuro! Scopri l'indirizzo OTTICO presso l'Istituto Fermi Polo Montale e inizia il tuo viaggio verso una carriera di successo. Contattaci per maggiori informazioni e visita i nostri laboratori durante le giornate di orientamento il 30 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.