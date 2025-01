Ottimi risultati per la Kumiai Sanremo Judo al 30esimo Trofeo Alpe Adria per le categorie Under 18 e Under 21

Si è appena concluso un fine settimana di grande Judo con il 30° Trofeo Alpe Adria, competizione che segna l'apertura della nuova stagione agonistica per le categorie Under 18 e Under 21. La società Kumiai Sanremo Judo si è distinta con risultati eccellenti, partecipando con quattro promettenti atleti cadetti Under 18 e conquistando posizioni di rilievo nella ranking list nazionale.

Alessio Maiano, nonostante fosse appena rientrato da un serio infortunio e una preparazione limitata, ha dimostrato un'incredibile resilienza conquistando la medaglia di bronzo nella categoria di peso -90 kg. Questo risultato gli ha permesso di mantenere la prima posizione nella ranking list nazionale, confermando il suo talento e determinazione.

Tra le giovani promesse, Andrea Mastrorillo, a soli quindici anni, ha affrontato la sua prima competizione nella categoria 66 kg cadetti, distinguendosi in un campo di 110 partecipanti e classificandosi al decimo posto. La sua performance è stata particolarmente notevole, considerando l'ampia e competitiva partecipazione.

Gli atleti Enrique Corneli (-81 kg) e Federica Marini (-48 kg), entrambi passati a nuove categorie di peso, hanno offerto ottime prestazioni che promettono di rivelare tutto il loro potenziale nelle future competizioni.

Il successo non è stato solo individuale: la squadra Kumiai Druento di Torino ha ottenuto il secondo posto nella classifica societaria, rafforzando il proprio status con significative vittorie in entrambe le categorie, maschile e femminile.

In vista delle finali italiane che si terranno a maggio a Bari, lo staff tecnico della Kumiai Sanremo Judo esprime grande soddisfazione per le prestazioni degli atleti e l'ottima preparazione dimostrata, sottolineando l'importanza di continuare su questa strada per raggiungere nuovi traguardi.