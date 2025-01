Sport e divertimento al "Trofeo Bottega Orafa Imperia" organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Grande giornata all’insegna dello sport e del divertimento al campo Zaccari a Camporosso. Sabato scorso la Polisportiva Vallecrosia Academy asd ha, infatti, organizzato il "Trofeo Bottega Orafa Imperia", torneo dedicato ai Pulcini 2014 e ai Pulcini 2015.

Tante società hanno partecipato alla manifestazione che ha riscontrato un’imponente affluenza e una grande partecipazione. Per l'occasione erano presenti l'US Dolceacqua, l'ASD Ospedaletti, Junior Soccer, l'ASD Oneglia, Sanremese Calcio, il Ventimiglia Calcio, la PSV Don Bosco, Golfo Dianese e l'ASD Cairese oltre alle squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy. Sono scese in campo undici squadre per la leva 2014 e dodici per la leva 2015 per un totale di 250 ragazzi che si sono confrontati tra di loro nell'arco dell'intensa giornata.

Alla fine, è stata la squadra di casa, guidata dal mister Angelo Alletto, a vincere il torneo rivolto alla leva 2014. I ragazzi, partita dopo partita, sono riusciti a conquistare la vetta della classifica con grinta e determinazione. Secondo piazzamento, invece, per l’ASD Oneglia, seguito dall’Ospedaletti Calcio che ha conquistato il terzo posto.

L’US Dolceacqua si è aggiudicato il torneo per la leva 2015. La società presente con due compagini ha, infatti, conquistato il primo e il secondo posto. Si è, invece, piazzato terzo l’Ospedaletti Calcio.

La giornata si è conclusa con la consegna di tanti premi speciali, scelti dal direttore tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy Francesco Lapa, ai ragazzi che si sono contraddistinti per le loro doti tecniche.

"Ringraziamo le società che accolgono sempre con entusiasmo le manifestazioni proposte dalla società, tutte le famiglie presenti per la loro importante partecipazione, i giovani atleti che hanno reso il Trofeo Pulcini 'Bottega Orafa Imperia' emozionate e divertente, tutto lo staff societario che, come sempre, ha lavorato alacremente per far sì che l’organizzazione fosse impeccabile, i dirigenti, i mister, i giovani atleti e le famiglie dei nostri tesserati che si sono adoperati e che hanno fornito un aiuto prezioso" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.