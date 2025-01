Nominati quattro nuovi vice coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, c’è il Senatore Gianni Berrino

"Considerando la crescita del partito anche in Liguria e ritenendo necessaria una presenza sempre più radicata di FDI su tutto il territorio ligure, in accordo con il nostro responsabile nazionale dell'organizzazione, On. Donzelli, ho nominato quattro vice coordinatori, ai quali vanno i miei migliori auguri di buon lavoro"

Lo ha detto l'On. Matteo Rosso, coordinatore regionale di FDI in Liguria. Per la nostra provincia il vice coordinatore regionale sarà il Senatore Gianni Berrino, mentre gli altri saranno: l'On. Maria Grazia Frijia, Augusto Sartori e Claudio Cavallo. I vice coordinatori lavoreranno per incrementare capillarmente il radicamento di FDI in Liguria, dopo gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime tornate elettorali.

Per la provincia di Imperia, sarà il Sen. Gianni Berrino a ricoprire l'incarico: "Ringrazio il coordinatore regionale, L'On. Matteo Rosso per questa ulteriore dimostrazione di fiducia nei miei confronti - dichiara - gli assicuro tutto l’impegno necessaria nella guida del partito in questo impegnativo periodo precedente alle elezioni amministrative”.