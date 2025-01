Wall Street Pepe raccoglie 57 milioni di dollari in presale, cavalcando l’ondata di hype per le meme coin

Il segmento delle meme coin è tornato ad attirare l’interesse dei trader, grazie ai token ufficiali di Donald Trump e della First Lady, Melania Trump.

I token TRUMP e MELANIA, costruiti sulla blockchain di Solana, sono stati lanciati sul mercato per celebrare l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Entrambe le criptovalute hanno visto una crescita esponenziale al lancio, tuttavia una volta scemato l’hype, sono scese di valore.

Al momento, TRUMP viene scambiato a 34 dollari, mentre MELANIA ha un valore di 2,60 dollari. Tuttavia, il loro lancio ha dimostrato che le meme coin possono diventare uno dei trend del mercato, come già successo nel 2024.

L’interesse dei trader è rivolto specialmente a progetti in presale che verranno lanciati nel corso dell’anno e che mostrano un alto potenziale di crescita.

Tra questi troviamo Wall Street Pepe, una meme coin ispirata al personaggio Pepe The Frog e al mondo di Wall Street.

Il progetto ha raccolto 2,5 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 57 milioni di dollari raccolti.

Il token WEPE viene venduto a un valore di 0,0003665 dollari, con la possiblità di acquistarlo con carta di credito o criptovalute tramite il sito ufficiale, oppure attraverso l’app Best Wallet.

Il risultato attuale della presale posiziona bene il progetto per il listing su exchange di primo livello come Binance e Coinbase.

Strumenti di trading e una community privata

Wall Street Pepe sta riscuotendo tanto successo è il suo obiettivo. La meme coin è stata progettata per i piccoli investitori in criptovalute, in quanto tramite il servizio Trading Alpha è in grado di fornire segnali di mercato in tempo reale, essenziali per competere con balene e investitori istituzionali.

Il progetto offre una piattaforma completamente decentralizzata, con una community chiamata Wepe Army, all’interno della quale i titolari del WEPE possono lavorare insieme e ottenere consigli da esperti su ottenere il massimo guadagno da ogni investimento.

Inoltre, i token WEPE acquistati si potranno mettere in staking su Ethereum per ottenere ricompense passive in base all’APY. I guadagni verranno distribuiti nell’arco di 3 anni, a un tasso di 3044,14 token WEPE per blocco Ethereum.

Gli sviluppi del progetto

La roadmap Wall Street Pepe delineata per i prossimi mesi si propone di ampliare notevolmente le funzionalità della piattaforma, con l’obiettivo di consolidarsi come una delle principali meme coin nel panorama delle criptovalute.

Per farlo, il team di Wall Street Pepe si concentrerà sui seguenti punti:

Compatibilità cross-chain: l’integrazione con altre blockchain rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare l’interoperabilità di $WEPE e facilitarne l’utilizzo su un numero maggiore di piattaforme e wallet.

l’integrazione con altre blockchain rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare l’interoperabilità di $WEPE e facilitarne l’utilizzo su un numero maggiore di piattaforme e wallet. App mobile: un'applicazione mobile dedicata permetterà agli utenti di accedere facilmente alla piattaforma, ricevere analisi di mercato in tempo reale e sfruttare strumenti avanzati di trading, il tutto in un’interfaccia user-friendly.

un'applicazione mobile dedicata permetterà agli utenti di accedere facilmente alla piattaforma, ricevere analisi di mercato in tempo reale e sfruttare strumenti avanzati di trading, il tutto in un’interfaccia user-friendly. Miglioramento della velocità delle transazioni: l’utilizzo di tecnologie blockchain avanzate permetterà di velocizzare le transazioni, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza operativa.

Tokenomics

La tokenomics di Wall Street Pepe è stata progettata con l’obiettivo di garantire stabilità e sostenibilità a lungo termine. La fornitura totale di $WEPE è fissata a 200 miliardi di token, distribuiti come segue:

60% destinato alla circolazione per garantire liquidità.

20% riservato allo sviluppo del progetto.

12% dedicato alle ricompense dello staking.

8% destinato al marketing.

Questa distribuzione strategica è stata studiata per mantenere un equilibrio tra la crescita del progetto e la fluidità delle transazioni, assicurando al contempo che i possessori di token siano incentivati attraverso meccanismi di staking e premi.

