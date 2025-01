Casinò fisici e online: le principali differenze

Dalla nascita della prima casa da gioco, avvenuta a Venezia nella prima metà del XVII secolo, allo sviluppo delle piattaforme di gambling, i casinò hanno fatto grandi passi avanti e hanno subito numerosi cambiamenti.

La nascita e lo sviluppo dei casinò virtuali non hanno portato alla scomparsa di quelli fisici, ma si è posta come alternativa a questi ultimi. Le due realtà oggi coesistono e permettono agli appassionati di giochi da tavola e da casinò di scegliere la modalità di fruizione da loro preferita, dal vivo o tramite internet.

Com’è facile intuire, le due tipologie di casinò presentano numerosi elementi simili, ma anche svariate differenze che possono influire sull’esperienza di gioco. Andiamo a scoprirle insieme.

Casinò fisici e virtuali: quali sono le somiglianze

Ancora prima di andare ad analizzare le differenze, può essere utile capire in che cosa si somigliano queste due tipologie di case da gioco.

Tanto per cominciare, entrambe ospitano – in sedi fisiche o su piattaforme dedicate – diversi giochi, dalle slot machine alle roulette, passando per tavoli da poker e via dicendo. Altra similitudine riguarda i limiti di età. In particolare, i giochi da casinò sono vietati ai minorenni, tanto nella loro forma dal vivo quanto in quella virtuale.

Naturalmente, tanto i casinò online quanto quelli fisici devono essere in possesso di specifiche licenze e devono rispettare normative e regolamentazioni finalizzate a tutelare i giocatori, garantire trasparenza ed equità, promuovere il gioco responsabile.

Quali sono le differenze

Ora che abbiamo visto le principali somiglianze, possiamo focalizzare l’attenzione sulle differenze, le quali, in realtà, risultano piuttosto evidenti.

La prima riguarda naturalmente la modalità di fruizione dei giochi. Mentre i casinò tradizionali richiedono di recarsi presso luoghi fisici, talvolta molto lussuosi, e prevedono un contatto diretto con i croupier e gli altri giocatori, quelli virtuali sono accessibili online, tramite computer o dispositivo mobile. Questo significa che è possibile giocare anche da casa o ovunque ci si trovi.

A cambiare è anche la scelta di giochi disponibili. I casinò tradizionali offrono certo un’ampia selezione di giochi da tavolo, slot machine e altro, ma il loro numero è inevitabilmente legato alla disponibilità di spazio. I casinò virtuali possono invece ospitare centinaia di giochi di diverso genere, caratterizzati da grafiche innovative e talora associati a minigiochi.

Tra i giochi offerti dai casinò online rientrano sia quelli basati esclusivamente su sofisticati software, elaborati in modo tale da garantire equità e casualità, e disponibili 24 ore su 24, sia i cosiddetti game live. Questi ultimi offrono un’esperienza a metà strada tra quella virtuale e quella reale, in quanto permettono di giocare da casa, avendo però a che fare, in tempo reale, con veri croupier, con i quali è talvolta possibile interagire. Naturalmente, questa tipologia di gioco non è sempre disponibile, ma è accessibile solo in determinati orari.