Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata, al via i tesseramenti per il 2025

Il Consiglio Direttivo del Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata comunica che è aperto il tesseramento per l'anno 2025.

La quota di adesione è fissata a 20 € e comprende in omaggio la nuova e bellissima sciarpa del Club. Per rinnovare e per iscriversi, rivolgersi come sempre a Ottica 2RO in Corso Mombello 14. "Nel primo anno di attività - spiega il Presidente, Federico Crespi - il Club ha avuto 110 adesioni che quest'anno speriamo di portare a 150.

"Oltre a seguire insieme la squadra (tutte le partite sono trasmesse dal Bar Via Dante che gentilmente ci ospita) e a organizzare momenti di ritrovo conviviale, il Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata ha finalizzato nel 2024 alcuni momenti di solidarietà, con piccole donazioni ad associazioni di volontari attive in Sanremo. Ci rivolgiamo - soprattutto in questi momenti di difficoltà nei risultati sportivi - a chi ha veramente a cuore i colori blucerchiati e auspichiamo che il numero di iscritti atteso venga superato rapidamente".