Turismo, assessore Lombardi risponde a Uil: “Il patto per il lavoro nel turismo è una misura che crea lavoro e non precariato”

"Il Patto per il Lavoro nel Turismo è una misura che crea lavoro e non precariato. E lo ha sempre dimostrato con i risultati. Come ogni anno siamo impegnati a trovare sempre soluzioni in grado di migliorare gli obiettivi e questo è il momento del confronto durante il quale la Regione sta ascoltando i soggetti interessati per arrivare ad una stesura finale del Patto che soddisfi tutti. I tavoli sono ancora aperti e a brevissimo rincontreremo sia i sindacati che gli enti datoriali. Il nuovo Patto, così come quelli delle edizioni precedenti, ha come obiettivo la lotta al precariato e per questo anno dopo anno stiamo approntando modifiche significative”. Lo afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi, in merito alle critiche arrivate da Uil sul nuovo Patto del turismo, che a dire dell'associazione "produce precariato e favorisce solo le imprese".

“Per questo stupisce la minaccia da parte della Uil di abbandonare unilateralmente il tavolo che svilisce innanzitutto il serio lavoro di confronto portato avanti con le altre organizzazioni sindacali. Il Patto per il Lavoro nel Turismo è una misura che in Liguria ha avuto un enorme successo e che vogliamo fortemente confermare e migliorare, perché il turismo è un comparto fondamentale per l'economia di questa regione”, conclude Lombardi