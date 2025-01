Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera, sostituzione di serramenti e infissi: intervento a carico di Amarea

La Giunta di Bordighera ha oggi espresso orientamento favorevole, sotto il profilo patrimoniale, all’installazione da parte della società Amarea s.r.l. di diversi serramenti e infissi (vetrate e porte lato mare) in sostituzione di quelli attualmente posati nei locali a uso bar-ristorante sottostanti la rotonda di Sant’Ampelio.

L’intervento sarà a totale carico della società Amarea s.r.l. e i lavori dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo del Settore Tecnico del Comune per verificarne la corretta esecuzione.

Al termine della locazione commerciale dei locali, il cui contratto è in procinto di essere stipulato in esecuzione dell’accordo transattivo concluso lo scorso 26 aprile 2024, i nuovi infissi e serramenti resteranno definitivamente acquisiti al patrimonio comunale; quelli che saranno sostituiti dovranno essere conservati e custoditi, senza oneri per l’ente, nel locale deposito cabine dato in locazione al Amarea s.r.l. nell’aprile 2024.