Sanremo: riunione della Commissione Mensa, Fellegara: “Analizzata la qualità del servizio e illustrate alcune novità”

Si è svolta questa mattina una riunione della Commissione Mensa, alla quale hanno partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara, gli uffici comunali, una nutrizionista, la ditta Camst ed i rappresentanti dei vari istituti scolastici cittadini.

“E’ stata l’occasione per fare il punto della situazione arrivati a metà dell’anno scolastico – ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara –. Abbiamo poi illustrato alcune novità, tra le quali anche il nuovo regolamento e la disciplina delle visite nelle mense. Da questo mese, infatti, sarà possibile, da parte dei componenti della Commissione Mensa, visitare i locali dove vengono preparate le pietanze, incontrare gli operatori, testare i piatti ed i menù speciali. Medesima iniziativa potrà essere svolta da assessori e consiglieri comunali”.

L’obiettivo è quello di verificare costantemente il servizio offerto sia in termini di efficienza sia di qualità dei prodotti utilizzati.

“Nei prossimi giorni - conclude Fellegara - organizzeremo una riunione con tutti i plessi scolastici per parlare con i genitori ed illustrare il menù primaverile, analogamente a quanto fatto a dicembre per quello invernale. La nostra intenzione è quella di mantenere un dialogo costante per monitorare il servizio ai nostri ragazzi e intervenire tempestivamente in caso di necessità”.