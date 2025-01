Ventimiglia capofila del bando per lo sviluppo della mobilità tranfrontaliera: 40.000 euro euro per migliorare il servizio

Nel mese di ottobre 2024 la MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) e l’AEBR (Association of European Border Regions), per conto della DG REGIO, con il sostegno della Commissione europea, hanno lanciato il bando per le frontiere resilienti "Resilient Borders – Cross-Border Spatial Planning and Crisis Management Pilot Actions", una nuova iniziativa nella gestione delle crisi transfrontaliere e nella pianificazione spaziale concertata, con l’intento di selezionare dieci siti pilota per ciascuna attività.

Il Comune di Ventimiglia, capofila del partenariato con la Métropole Nice Côte d'Azur e la Communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF) ha partecipato e vinto l’avviso depositando l’azione pilota “Riviera Node Mobilities: Challenges for planning” relativa allo strategico crocevia tra Francia, Monaco e Italia, il cosiddetto “nodo della Riviera”, aggiudicandosi il finanziamento di Euro 40.000 per l’elaborazione di un piano congiunto inerente:

· la mobilità transfrontaliera, analizzando le differenti tipologie di trasporto (ferroviario, stradale e marittimo);

· la pianificazione territoriale integrata e sostenibile, definendo soluzioni migliorative da attuare per ciascuna delle precedenti modalità di spostamento.

I lavori saranno implementati nel corso del 2025, da febbraio a settembre, offrendo alle “Regioni di Confine” l'opportunità di collaborare con metodi innovativi e rafforzando conseguentemente la resilienza, nell’ottica di promuovere una visione condivisa del futuro, per lo sviluppo di servizi pubblici transfrontalieri, efficienti e sostenibili.

“Ancora una volta la nostra Amministrazione si distingue per la capacità di attrarre finanziamenti sovracomunali – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. Grazie a questo bando ci adopereremo, insieme ai nostri partners francesi, per studiare soluzioni atte a migliorare la mobilità transfontaliera. Si tratta di un importante segnale di attenzione verso la categoria dei lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano a Monaco e in Francia, dovendo subire spesso disagi e malfunzionamenti”.