Atletica Leggera: per il Liceo Aprosio un’altra medaglia d’oro ai campionati studenteschi di corsa campestre

Grande trionfo per la squadra di atletica del liceo Aprosio nella fase provinciale dei campionati di corsa campestre ad Imperia. Numerose le medaglie portate a casa dai podisti liceali. Nella categoria maschile sul gradino più alto del podio è salito Gabriele Ferrara, promessa a livello nazionale, già vincitore lo scorso anno e candidato a partecipare ai prossimi campionati italiani.

Medaglia di bronzo per Alessandro Voivoda, mentre al sesto posto si è classificato Stefano Palamara. Buona prestazione anche per Matteo Scaramuzzino, Elia Di Lorenzo e Niccolò Ferrari. In campo femminile medaglia d’argento per Viola Sanchez, mentre sale sul terzo gradino del podio Marta Rondelli, quinta classificata Chiara Negrini.

Grande soddisfazione da parte della dirigente dell’Aprosio, Lara Paternieri, dello staff di scienze motorie, Bastianelli, Di Martino e Ventura e di tutto l’istituto.