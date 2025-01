Domani l'appuntamento con l'open day alla scuola 'Giovanni Pascoli': presentazione dell'offera 'Cl@ssi 3.0'

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante apre nuovamente le porte della Scuola Secondaria di I Grado 'Giovanni Pascoli' per un open day dedicato alla presentazione del suo storico ampliamento dell'offerta formativa con le 'Cl@ssi 3.0'.

Domani pomeriggio alle 17.30 alle famiglie (ma anche i futuri alunni) verranno illustrate le opportunità didattiche legate ad un uso consapevole ed integrato in tutte le discipline della didattica digitale, così come richiesto dal Ministero dell’Istruzione e del 'Merito nel Piano Scuola 4.0', grazie ad un dispositivo elettronico curricolare che accompagnerà per il triennio studentesse e studenti, sempre dietro la guida dei docenti e con un approccio ragionato e consapevole, con l’uso dei libri di testo digitali e cartacei ed un occhio di riguardo per la riduzione del peso degli zaini.

Nel triennio, inoltre, studentesse e studenti potranno beneficiare di lezioni e momenti di consolidamento delle competenze digitali, sempre con approccio critico ed educato per divenire cittadini digitali consapevoli.