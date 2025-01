Ventimiglia: il Pd non ha dubbi "Interventi urgenti: frazioni, scuole, sport e sociale non possono più attendere"

Le mozioni presentate il 24 dicembre scorso verranno discusse durante la seduta del Consiglio Comunale di giovedì prossimo, convocata alle 14. "Si tratta di questioni da tempo irrisolte - evidenzia il Partito Democratico - affrontate senza alcuna connotazione ideologica, ma con l’unico intento di portare benefici concreti ai cittadini e alla città".

Ecco i temi delle mozioni che saranno discusse:

• Ripristino del servizio di autobus gratuito per i residenti ultra 65enni delle frazioni.

• Messa in sicurezza e realizzazione di un parcheggio in via Nappio, frazione San Lorenzo.

• Messa in sicurezza del marciapiede e della strada in via Rufo, quartiere Nervia.

• Canalizzazione delle acque piovane in via Della Chiesa, frazione Roverino.

• Manutenzione programmata delle strutture sportive cittadine, tra cui Palaroja, Palabiancheri e le palestre di via Chiappori (ex GIL).

• Realizzazione di aiuole sperimentali nei giardini Tommaso Reggio, utilizzando piante a basso fabbisogno idrico, in linea con le sfide del cambiamento climatico.

• Istituzione di un fondo comunale per consentire alle famiglie a basso reddito di coprire le rette degli asili nido.



"Come Partito Democratico, attraverso i Consiglieri comunali si è impegnato sin dall’inizio del mandato a portare avanti proposte concrete, presentando numerose mozioni, interrogazioni e interpellanze. Tuttavia, questi atti sono stati spesso respinti o ignorati dalla maggioranza guidata dalla giunta Di Muro. Alcuni esempi includono la mancata realizzazione degli invasi per la raccolta delle acque piovane, la messa in sicurezza di via San Secondo o l’organizzazione della Festa dell’Albero, prevista ogni 21 novembre. È ora che la maggioranza prenda atto della situazione e si attivi senza ulteriori ritardi. La città non può più aspettare. Sono necessari interventi immediati per rispondere alle necessità dei cittadini e del territorio".

"A causa delle molteplici interrogazioni e interpellanze rimaste senza risposta da parte della giunta dell'Onorevole Di Muro - termina il PD - si è reso indispensabile convocare un Consiglio Comunale interamente dedicato a queste problematiche. Dopo 18 mesi di amministrazione, è evidente che l’attuale giunta continua a mostrarsi inefficiente e poco incisiva nell’affrontare le sfide quotidiane della città".