Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 17 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



10.00-18.00. Mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (h 10/13-15/18)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-16-00. Per ‘Auguri! 120 anni di Casinò’, Colori, Giochi, Emozioni e Risate…. Si parla proprio di Loro! Il Cral del Casinò e Il PAT…. È una Compagnia e Academia di Spettacolo Sanremese, diretta da Patrizia Campanile Attrice e Regista. Patrizia e Luciano, con il loro gruppo, hanno preparato un tuffo nel Teatro, nel Ballo e nella Musica. Teatro dell’Opera del Casinò



16.00. In occasione del 120° anniversario della fondazione del Casinò, UNITRE Sanremo partecipa alle celebrazioni con una lezione di Giancarlo Rilla ‘La Palma Rapita. Sanremo e Bordighera e la contesa sui natali di Benedetto Bresca e la privativa della fornitura delle Palme al Vaticano’. Teatro del Casinò, ingresso libero



17.00. Per ‘Auguri! 120 anni di Casinò’, Istituto Ruffini Aicardi saluta il Casinò con le insegnanti Federica Moretti e Piera Pisano. A seguire la grande tradizione musicale del Casinò di Sanremo. La scuola Pergolesi accompagna il baritono Gabriele Manfredini che interpreterà un recital dedicato alla migliore tradizione musicale italiana che ha accompagnato tante pagine dei calendari eventi della Casa da Gioco. Teatro dell'Opera del Casinò



18.30-19.30. Per ‘Auguri! 120 anni di Casinò’, concerto della ‘Sanremo Belle Epoque’, band diretta da Freddy Colt con parata dal Teatro all'esterno e davanti al Casinò

20.00. Per ‘Auguri! 120 anni di Casinò’, Let's Go. Happy Birthday Caslnò: Fitness e Dance on Stage. Teatro dell’Opera del Casinò

21.15. Per ‘Auguri! 120 anni di Casinò’, concerto dell'Orchestra giovanile ‘Note libere’. Teatro dell’Opera del Casinò

IMPERIA

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



16.30-18.30. Cinquant’anni di attività ed associazionismo sportivo: mostra a cura del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese con testimonianze, immagini, ricordi, personaggi, racconti, video le grandi organizzazioni nazionali ed internazionali. Galleria Civica Il Rondo, piazza Dante, fino al 19 gennaio



21.00. Family show ‘Il clown dei clown’: spettacolo scritto diretto e interpretato da David Larible, vincitore del Premio Grock 2007. Teatro Cavour, Via Cascione 35 (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Pracina Stomp’: presentazione nuovo album di Paolo Bonfanti e Martino Coppo ispirato al genere Americano (folk, blues, bluegrass, country…). Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA

21.00. ‘L’Anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla’: spettacolo musical-teatrale con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono), Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce). Teatro Comunale (acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



DIANO MARINA



17.00. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, ‘Le macchine pensano? L’interfaccia macchina cervello, l’intelligenza e coscienza collettiva’: incontro moderato da Ezio Andreta, esperto di ricerca e innovazione con una lunga carriera internazionale. Relatori Mario Rasetti e Massimo Polidoro. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO

20.00. Spettacolo di selezione del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’. Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



20.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Mirga Gražinytė-Tyla, Direttore d'orchestra con Georgijs Osokins al pianoforte. In programma musiche di Weinberg, Chopin, Dvořák. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘La Note’: spettacolo teatrale con Sophie Marceau e François Berléand. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



20.30. ‘Vivaldi Concertos’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice con i violinisti Daniele Bovo e Frédéric Audibert. Église Saint-Martin, Saint-Augustin (più info)





SABATO 18 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. 1° Meeting Place Nazionale del Turismo Esperienziale Integrato, organizzato da CNA Imperia con il supporto di CNA Nazionale Turismo e Commercio e CNA Liguria. Esperti, operatori del settore, politici e istituzioni si alternano per offrire una visione completa sulle sfide e le opportunità del turismo esperienziale integrato. Villa Nobel (più info)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (h 10/13-15/18)



10.30. Tavola rotonda per nuova idea di salute + presentazione del libro ‘Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute’ scritto da Roberto Speranza per Solferino editore. Oltre l’autore presente la Segretaria Generale del Sindacato Pensionati Italiani Cgil Tania Scacchetti- Modera il giornalista Andra Moggio. Piazzetta dei diritti in via Pallavicino 13, ingresso libero sino ad esaurimento posti.



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.55. Inverno in Regata – Campionato West Liguria: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, anche domani (più info)



18.00. Cerimonia per 1120 anni del Casino dl Sanremo 1905-2025. Prolusioni: dott. Antonio Caprarica giornalista e saggista ‘La dolce vita degli edoardiani a Sanremo’; prof. Giuseppe Conte, scrittore, saggista e poeta; dott. Gian Carlo Ghinamo, presidente e amministratore delegato del Casino di Sanremo

18.30. ‘Quel favoloso 14 gennaio 1905. Omaggio ad Antonio Vivaldi’: in occasione dei 120 anni del Teatro del Casino di Sanremo concerto straordinario dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il soprano Albertina Del Bo. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili



18.30-19.30. Per ‘Auguri! 120 anni di Casinò’, concerto della ‘Sanremo Belle Epoque’, band diretta da Freddy Colt con parata dal Teatro all'esterno e davanti al Casinò



20.00. Musica live della nuova rock cover band della provincia di Imperia ‘ExitZero’ con repertorio che spazia dai Queen ai Led Zeppelin, dagli AC/DC ai Guns N’ Roses, fino agli Aerosmith. ImPekabile Bar & Grill, sulla pista ciclabile di Bussana Mare

21.00. ‘Destinazione: Marte!’: a pochi giorni dall'opposizione di Marte, il pianeta rosso sarà nelle migliori condizioni di visibilità del biennio. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Frazione San Romolo, partecipazione ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA

10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



16.30-18.30. Cinquant’anni di attività ed associazionismo sportivo: mostra a cura del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese con testimonianze, immagini, ricordi, personaggi, racconti, video le grandi organizzazioni nazionali ed internazionali. Galleria Civica Il Rondo, piazza Dante, fino al 19 gennaio



18.00. Roberto Recchioni presenta ‘Shin Nosferatu’ (BD edizioni). Dialoga con l'autore Luca Celoria (cinematographe.it). Libreria Mondadori in Galleria Isnardi, evento gratuito ma consigliata la prenotazione 339 2877093



21.30. Per ‘LUDOmundialito’ (13ª edizione), torneo di Dixit per una serata di creatività e fantasia al Centro Aggregativo Giovanile il Puerto in via Matteotti 31 (di fronte alla pensilina di Porto Maurizio), prenotazioni al 331 1946045



VENTIMIGLIA



16.00. Per ‘La stampa va in Biblioteca’, Roberto Escobar, critico cinematografico de Il Sole 24 Ore e dell’Espresso, interviene sul tema ‘Lo spettatore e il critico’. Intervista a cura della giornalista Miriana Rebaudo. Biblioteca Aprosiana, ingresso libero



21.00. In occasione della Giornata del Rispetto, spettacolo teatrale dal titolo ‘Stand Up for the 42’ scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Antonelli con il supporto tecnico di Giorgia Brusco. Dibattito con il pubblico al termine. Evento a cura dell’Associazione Noi4You. Teatro Comunale



VALLECROSIA



15.00. 14° torneo distrettuale di Burraco con finalità benefica pro LCIF. Al termine del torneo verrà offerto un rinfresco. A cura del Lions Club Bordighera Ottoluoghi insieme all'associazione Le Cinque Torri. Sala Polivalente del Comune



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio

21.15. ‘AMLT: Dramma inutile in 6 atmosfere’: spettacolo sulla tensione organica dei corpi nello spazio, sulla vocalità che gli attori dischiudono in un coro di spettri. Ex Chiesa Anglicana (12 euro)



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Antiquariato, Collezionismo e modernariato ad Ospedaletti: mercatino a cura di Circolo Ricreativo Culturale Antico Doc. Corso Regina Margherita

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

17.00. Prima assemblea associativa di ‘Natura Intemelia’ formata da un gruppo di volontari che da anni si impegnano per la valorizzazione, la promozione e la tutela dell'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia. Sala Ardesia del Palabigauda



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia ‘Teatro Otto’ di Soldano dal titolo ‘Ina Tempesta Sciüta’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Alberto racconta e canta Pierangelo Bertoli’: spettacolo di e con Alberto Bertoli (15 euro). Teatro Salvini, info e prenotazioni al 370 1025069



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



14.00 & 20.00. Spettacoli di selezione del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (due rappresentazioni). Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)

DOMENICA 19 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.55. Inverno in Regata – Campionato West Liguria: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori Junior’: incontro con la scrittrice Paola Ravani ‘Il bambino dall'occhio blu’ (ed. Einaudi). Modera l'incontro Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile. Sala interna di Villa Nobel, ingresso libero



IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ (ultimo giorno). Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia (h 10.30/12.30-14.39/24)



16.30-18.30. Cinquant’anni di attività ed associazionismo sportivo: ultimo giorno della mostra a cura del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese con testimonianze, immagini, ricordi, personaggi, racconti, video le grandi organizzazioni nazionali ed internazionali. Galleria Civica Il Rondo, piazza Dante



16.30. ‘La Principessa Capriccio – Storie di Amicizia e di Crescita’: spettacolo di narrazione per famiglie di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato. Regia di Dadde Visconti. Merenda a fine spettacolo (10 euro). Teatro delle Opere Parrocchiali in via Verdi 14, info e prenotazioni 375 8311212



VENTIMIGLIA



14.30. 'Incontriamoci a Ventimiglia': incontro organizzato in occasione dei dieci anni dalla chiusura della frontiera a Ventimiglia (2015-2025). Spes, in corso Limone Piemonte 63



VALLECROSIA

15.00. Festa di Sant'Antonio Abate, Santa Messa solenne presieduta da Don Sueli + processione con la statua del santo animata dalla Banda Musicale di Ventimiglia + rinfresco sul piazzale della chiesa. Città alta



15.45. ‘Ogni cosa al suo tempo’: atto unico di Marisa D’Aloisio e Lorenzo De Stefanis. Sala Polivalente comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



DOLCEACQUA

9.15. Escursione alla scoperta dei Santuari di Dolceacqua accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna. Ritrovo in Piazza Mauro, info 347 4563954 (più info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



10.30. Festa Patronale di San Sebastiano - Festa dei Cittadini Pievesi nati nell'anno 1945 e nell'anno 2024’: S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono, con la presenza degli ottantenni, dei diciottenni e dei piccoli nati nel 2024 e processione con la Statua del Santo Patrono + consegna delle Medaglie d'Oro ai cittadini Pievesi nati nell'anno 1945 e consegna dono di benvenuto ai piccoli nati nel 2024. Salone di rappresentanza del Comune

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



10.30 & 15.00. Spettacoli di selezione del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (due rappresentazioni). Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



19.00. ‘Don Giovanni’: spettacolo operistico semi-scenico. Direttore: Bertrand de Billy. Maestro del coro: Stefano Visconti. Dramma giocoso in due atti con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Libretto di Lorenzo Da Ponte. Auditorium Rainier III (più info)



