Calcio. Serie D, al "Comunale" va in scena il derby: il racconto di Sanremese-Imperia (Live)

SANREMESE-IMPERIA 1-3 (11' T. Graziani, 20' Costantini, 56' Gagliardi, 77' G.Graziani)

SANREMESE: Maffi, Cesari, Bregliano, Larotonda, Toma, Gagliardi, Monticone, Di Fino, Raggio, Gulli, Manno. A disp. Terrazzino, Nervino, Bertoli, Ferrante, Burlandi, Jebbar, Pinotti, Rimondo. All. Scalise.

IMPERIA: Ragone, L. De Simone, V.De Simone, G. Graziani, Scarrone, Gandolfo, Scalzi, Giglio, Szerdi, Costantini, T.Graziani. A disp. Santarelli, Comiotto, Santanocito, Pompilio, Fatnassi, Brancato, Petti, Totaro, Castagna. All. Buttu.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo

1' inizia il derby!

2' ottima iniziativa di Manno, il suo cross diventa un assist per Di Fino che manca per poco la porta ma l'arbitro su segnalazione del guardalinee ha fischiato fuorigioco

10' ancora fase di studio in campo, sugli spalti è un bello spettacolo con i classici cori di sfottò da entrambe le parti

11' la sblocca l'Imperia: ottima azione di Scalzi che difende palla e serve l'accorrrente T.Graziani che trafigge Maffi sul suo palo

15' cross a uscire di Bregliano, Larotonda era ben piazzato ma non ci crede abbastanza, la palla si perde sul fondo

18' corner di Gagliardi, incornata di Manno fuori misura

20' raddoppio Imperia: una palla vagante al limite dell'area finisce sui piedi di Costantini che di destro trafigge sul secondo palo un Maffi che non poteva proprio arrivarci

25' punizione di Gagliardi dal lato corto dell'area di rigore respinta dalla barriera

30' fallo da frustrazione pura di Monticone che trattiene per la maglia Giglio che lo aveva in qualche modo saltato, giallo e punizione su cui Szerdi dopo la battuta di Scalzi e una deviazione, impegna Maffi

32' giallo a G. Graziani per fallo su Larotonda

33' Manno, il piu pericoloso dei matuziani fin qui, al tiro in area con l'uomo addosso, palla debole e lontana dallo specchio

41' azione insistita dei matuziani che vanno vicinissimi al gol con Gulli, palla di poco sopra la traversa

FInisce senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

49' l'asse matuziano: Gagliardi batte la punizione, Bregliano di testa sfiora il gol

52' Burlandi e Pinotti per Di Fino e Gulli: primi cambi per Scalise

56' assist del neo entrato Burlandi per Gagliardi che tutto solo davanti alla porta trafigge Ragone: La Sanremese riapre il derby col suo numero 10

60' Santanocito per Cosatntini, primo cambio per Buttu

62' giallo a Burlandi che frena Scalzi che era scappato via

66' cross basso di Pinotti, Gagliardi si incespica su sè stesso prima di battere a rete e perde il tempo

68' ottimo impatto di Burlandi che va via a De Simone e crossa basso per Gagliardi che non trova spazio per andare al tiro

69' Scalzi e L. De Simone lasciano il posto a Totaro e Comiotto

71' Jebbar per Manno

73' Giglio ruba palla a Burlandi e serve Totaro che però spreca malamente

76' Giglio fa tutto da solo, Maffi chiude bene sul suo palo

77' tris dell'Imperia: superato il momento delicato, è Gabriel Graziani, lasciato libero di tirare, a trafiggere un Maffi non proprio impeccabile

82' Cesari si trova con un uomo davanti nell'area piccola ma il pallone in arrivo, è troppo timido e non prova la battuta a rete

83' Rimondo per Cesari

84' azione un po' confusa dei matuziani con il tiro di Larotonda deviato in corner

90' cinque minuti di recupero, Si rivede in campo Castagna, al posto di Szerdi

Finisce qui. Il derby è nerazzurro, una buona Sanremese si arrende al cinismo dell'Imperia