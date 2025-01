Sanremese-Imperia, tifosi neroazzurri scortati al Comunale: 130 ultras in arrivo dal Capoluogo (Foto e video)

Sono arrivati intorno alle 14 e si sono fatti subito sentire. Il derby Sanremese-Imperia è iniziato decine di minuti prima rispetto al fischio d'inizio dell'arbitro Flavio Barbetti della sezione di Arezzo. La trasferta è stata gestita con un imponente dispositivo di sicurezza: i 130 sostenitori nerazzurri, arrivati in massa dal capoluogo, sono stati scortati dalla polizia per garantire ordine pubblico e sicurezza.

In previsione del grande afflusso di pubblico e delle criticità legate alla rivalità sportiva, è stato dispiegato un numero significativo di agenti delle forze dell’ordine, tra cui polizia stradale, carabinieri, polizia locale e Digos. Per l’occasione, lo stadio Comunale è stato completamente isolato, con una zona rossa intorno all’impianto. Corso Mazzini è stato chiuso al traffico e i mezzi sono stati deviati verso l’Aurelia Bis e altre vie limitrofe, seguendo le disposizioni concordate nel tavolo tecnico organizzato nei giorni scorsi dalla Questura di Imperia.

L’organizzazione dei flussi di tifosi è stata studiata nei minimi dettagli: i sostenitori della Sanremese sono stati indirizzati all’ingresso centrale, mentre quelli dell’Imperia hanno avuto accesso dall’ingresso est, con un cordone di agenti a separare le due tifoserie. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sono state vietate per evitare situazioni di rischio.

L’arrivo dei tifosi dell’Imperia al Comunale, tra cori, sfottò e bandiere, ha segnato l’inizio di un pomeriggio intenso per il calcio ligure, caratterizzato da un’atmosfera elettrica e da una cornice di pubblico all’altezza dell’evento. L’importante presenza delle forze dell’ordine ha garantito che tutto si svolgesse in sicurezza, in un derby atteso da anni che ha visto Sanremo e Imperia protagoniste non solo sul campo, ma anche sugli spalti.