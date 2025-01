Sanremo: la pericolosità dell'Aurelia Bis è sempre dietro l'angolo, nei giorni scorsi incidente scampato per un soffio

La pericolosità di alcuni tratti dell’Aurelia Bis è nota e, proprio per questo i limiti di velocità sono stati ridotti dalla sua apertura. Uno di questi da tempo fa storcere il naso a molti, in particolare per la presenza dell’autovelox (in Valle Armea). Ma, purtroppo, a creare rischi a volte letali è soprattutto l’incoscienza e la distrazione di alcuni automobilisti.

Le zone sicuramente più a rischio sono quelle a doppio senso di marcia, tra San Martino e il Borgo a Sanremo. Alcuni giorni fa solo un miracolo ha evitato un gravissimo incidente, che avrebbe potuto provocare danni feriti o, chissà, anche qualcosa in più. Alcuni testimoni oculari, infatti, ci hanno segnalato la folle manovra di un automobilista che, viaggiando nell’ultima galleria prima dell’uscita del Borgo, ha deciso di sorpassare le auto che viaggiavano nel rispetto dei limiti, invadendo la corsia opposta.

Il luogo dove il conducente dell’auto ha deciso di sorpassare, oltre ad essere in una zona di totale divieto, è anche in piena curva. Secondo quanto raccontato dagli automobilisti presenti, proprio durante il sorpasso sono giunte dalla parte opposta alcune auto che hanno dovuto ‘stringere’ a destra per evitare lo scontro.

“E’ stato un momento di panico totale – ci hanno detto alcuni degli automobilisti presenti – e, solo la prontezza di riflessi di chi stava sopraggiungendo in senso contrario e anche la diminuzione della velocità degli altri, ha evitato la peggio”. Una situazione che ha fatto rischiare davvero grosso, visto che i mezzi che sarebbero stati coinvolti nel possibile incidente erano una decina.