Sanremo: rampa scivolosa sul marciapiede di via della Repubblica, i residenti chiedono un intervento del Comune

Una rampa scivolosa in caso di pioggia, nonostante si stata realizzata secondo le norme antiscivolo. Accade in via della Repubblica dove, nelle ultime settimane si sono registrati alcuni incidenti, per fortuna di lieve entità.

La rampa, in cemento, unisce il marciapiede della via ma, secondo i residenti, in occasione delle piogge o delle giornate particolarmente umide, diventano pericolosissime. I casi segnalati sono due e l’ultimo ha visto una giovane dover far ricorso alle cure dell’ospedale per alcune ferite alla schiena e alla testa.

Da via della Repubblica sono in molti a chiedere un controllo alle autorità comunali, per verificare la scivolosità della rampa e, eventualmente, adottare qualche accorgimento in modo da renderla più sicura.