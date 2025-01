Tiro con l'arco: la sanremese Giulia Aloi sfiora gli Europei Indoor 2025, ma il futuro per lei è 'azzurro' (Foto)

C’era anche la giovane sanremese Giulia Aloi (che gareggia per l’Archery Club Ventimiglia), al raduno tecnico giovanile per la categoria Compound e per la selezione ai campionati europei Indoor 2025.

Il raduno si è svolto a Latina dal 2 al 6 gennaio con l’inizio dedicato alla qualifica, durante la quale quattro arcieri hanno ottenuto il loro record personale. Anche Giulia Aloi ha fatto segnare il miglior risultato con 561 punti, gareggiando con le migliori ‘compoundiste’, conseguendo il quarto posto.

Con raduni come quello di inizio gennaio, la collaborazione dei tecnici e dei genitori che sostengono spese economiche non indifferenti, la strada sarà segnata da un percorso comune, anche nel prossimo futuro. Il tecnico, Flavio Valesella, ha evidenziato: “Non posso sorvolare sul fatto che un gruppo del genere, al primo raduno, abbia ottenuto i risultati emersi”.

A fine dicembre, invece, si è svolta a Fossano, una gara Indoor sui 18 metri, con l'Archery Club Ventimiglia presente con la stessa Giulia Aloi che si è classificata al secondo posto nel

Compound juniores.