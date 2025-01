Pallamano, la seniores dell'Abc Bordighera torna in campo (Foto)

La seniores dell'Abc Bordighera, dopo la pausa natalizia, torna in campo domenica prossima, il 12 gennaio, alle 11 al Palazzetto di Bordighera per affrontare la prima del campionato dipartimentale Alpi marittime: l'Asbtp Nizza.

"I ragazzi dei coach Dall'acqua e Bissaro dovranno cercare punti pesanti per la classifica, infatti, dopo i turni precedenti dove hanno ottenuto una vittoria contro il Mentone e un pareggio contro il Beausoleil, si sono visti superati dal Villefranche che, con due vittorie inaspettate contro Asbtp e San Camillo, è balzato al quarto posto" - dice l'Abc Bordighera - "La classifica vede cinque squadre in altrettanti cinque punti ma i ragazzi targati ‘Fusetti Giardini', capitanati da Andrea Lupi, dovranno affrontare la prima e la terza forza del campionato, dunque, due partite importanti e impegnative. Servirà una gara perfetta per l'Abc e, perciò, attendiamo un pubblico numeroso che ci venga a sostenere".

I convocati dell'Abc sono Alija C., Andreini N., Anfosso M., Anfosso S., Balduzzi A., Bellan V., Bertolassi C., Filippi S., Lupi A., Roggeri L., Sasso A. e Spolverini R.

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Maurizio Bredy, IR Service, Fusetti Giardini, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol, Osteria Beciagrilli e Bar da Gaggio. "Un ringraziamento per l'apporto va agli sponsor che anche in questa stagione hanno legato il proprio nome alla nostra società" - sottolinea l'Abc Bordighera.