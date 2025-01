Riprende il servizio di consegna dei kit per la differenziata nelle maggiori frazioni del Comune di Sanremo

Amaie Energia e Servizi riprende la consegna dedicata del kit della differenziata per dimostrare la propria vicinanza al territorio.

Gli utenti iscritti al ruolo TARI potranno presentarsi nei pressi del veicolo sociale che stazionera' nella piazza principale della frazione per ritirare il kit al sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.

Sara' presente un operatore della societa' che provvedera' alla registrazione dell'utente e alla consegna dei sacchi per il conferimento della frazione organica, plastica e indifferenziata. In tale sede si potra' anche prenotare e ritirare i mastelli per l'organico e la carta.

"E' una attivita' che e' stata svolta in precedenza oltre che per sensibilizzare le corrette pratiche della differenziazione dei rifiuti, dice Gianni Punzo, Responsabile Operativo del Servizio, anche per venire incontro alle esigenze della popolazione anziana che diversamente dovrebbe recarsi agli uffici centrali di distribuzione dei kit ubicati al Palafiori".

In allegato le istruzioni per il ritiro del kit