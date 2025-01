Bordighera: 'bollette pazze' e proteste di residenti e proprietari di seconde case, lunedì riunione della Commissione

Si riunisce lunedì prossimo la Commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente del Comune di Bordighera. La convocazione è dovuta alla situazione relative alle 'bollette pazze' che stanno arrivando in questi giorni ai residenti ed ai proprietari di seconde case della città delle palme.

La riunione è prevista per le 8 nella Sala Rossa del Palazzo del Parco di via Vittorio Emanuele e non all'interno della sede comunale. La seduta della Commissione verrà registrata e sarà possibile rivederla in differita sul canale Youtube del Comune di Bordighera. Un incontro che si preannuncia particolarmente 'caldo' e al quale non è escluso possano essere presenti molti residenti.