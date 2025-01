Settimana della Salute della Pelle: Torna l’Evento alla Farmacia Internazionale di Bordighera!

A grande richiesta, la Farmacia Internazionale di Bordighera inaugura la Settimana della Salute della Pelle, un appuntamento imperdibile per chi desidera prendersi cura di sé e della propria bellezza. Dal 9 al 17 gennaio 2025, un ricco calendario di eventi e promozioni sarà dedicato alla salute e al benessere della pelle, con iniziative esclusive e consulenze specialistiche.

Il Primo Evento: Giovedì 9 Gennaio

La settimana si apre giovedì mattina con una consulente esperta che offrirà un servizio di analisi gratuita della pelle e il rivoluzionario Skin Check Test. Un’occasione unica per scoprire lo stato di salute della propria pelle e ricevere consigli personalizzati. Durante questa giornata, saranno disponibili grandi promozioni sui prodotti a base di collagene, un alleato fondamentale per il benessere cutaneo.

Collagene: Il Segreto di una Pelle Sana e Giovane

Il collagene è una proteina essenziale per mantenere la pelle elastica, tonica e idratata. Con l’età, la produzione naturale di collagene diminuisce, causando rughe e perdita di compattezza. L’integrazione di collagene è quindi fondamentale per contrastare questi segni del tempo, stimolando la rigenerazione cellulare e migliorando l’aspetto generale della pelle. Non perdete l’opportunità di scoprire i migliori prodotti per il vostro benessere a prezzi imperdibili.

Promozioni e Eventi Speciali per Tutta la Settimana dal 9 al 17 gennaio

La Farmacia Internazionale di Bordighera continuerà a coccolare i suoi clienti con offerte dedicate alle linee cosmetiche più prestigiose per tutta la settimana. Ogni giorno, con nuove promozioni per aiutare la vostra pelle a splendere di salute.

Gran Finale MyCli: Venerdì 17 Gennaio

Il grande evento conclusivo sarà dedicato alla linea MyCli, un gioiello della cosmetica cosmeceutica. Questa sofisticata gamma di prodotti è stata recentemente inserita nella selezione della Farmacia Internazionale e rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione e l’efficacia nei trattamenti per la pelle. Durante questa giornata, potrete scoprire i segreti di MyCli, approfittando di consulenze esclusive e promozioni straordinarie.

La Farmacia Internazionale di Bordighera: Un Punto di Riferimento

La Farmacia Internazionale di Bordighera non è solo un luogo dove acquistare prodotti, farmaci, integratori e cosmetici, ma un vero punto di riferimento per la cura della persona. Grazie alla professionalità e preparazione del suo staff, ogni cliente trova un ambiente accogliente e risposte personalizzate alle proprie esigenze. La gentilezza e la competenza del team rendono ogni visita un’esperienza piacevole e appagante.

Un Buon Proposito per il 2025

Partecipare alla Settimana della Salute della Pelle potrebbe essere uno dei migliori propositi per il nuovo anno. Prendersi cura di sé stessi è un gesto d’amore che porta benefici sia al corpo che alla mente. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità per iniziare il 2025 con il piede giusto!

La Farmacia Internazionale di Bordighera invita tutti a partecipare a una settimana all’insegna del benessere, della bellezza e della cura della pelle. Per prenotare la consulenza gratuita, è possibile inviare un messaggio WhatsApp (‭+39 379 1909052‬) o telefonare direttamente in farmacia. I posti per gli eventi sono limitati, mentre le promozioni saranno disponibili per tutti durante l’intera Settimana della Bellezza.