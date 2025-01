Calcio. Serie D, la Sanremese fatica più del previsto contro un Albenga incerottato. Finisce 2-0 per i matuziani (Foto)

SANREMESE-ALBENGA 2-0 (12' Gagliardi. 92' Andreis)

SANREMESE: Maffi, Lohmatov, Cesari, Bregliano, Raggio, Monticone, Larotonda, Toma, Gulli, Gagliardi, D'Antoni. A disp. Terrazzino, Ferrante, Andreis, Burlandi, Grancara, Di Fino, Nervino, Rimondo, Manno. All. Correale (Scalise squalificato)

ALBENGA: Perucca, Assini, Gaido, Pezzella, Belgiovine, Armari, Alfano, Di Porto, Nori, Ferrarese, Daidola. A disp. Maccagni, Abouba, Peirano, Gastaldi, Barbo, Monte, Iorio, Ennasry. All. Gaido.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona.

Con qualche fatica più del previsto, la Sanremese si aggiudica la sfida contro un Albenga che comunque non ha sfigurato al "Comunale", se si pensano tutti i problemi che attanagliano gli ingauni. Parte forte la squadra di Scalise, forse anche troppo, che vogliosa di segnare reti a ripetizione si divora tante occasioni solo nei primi minuti. Al 12' il ritorno al gol in biancazzurro del figliol prodigo Giorgio Gagliardi, ma seppur i biancazzurri subiscano poco e corrano solamente due brividi grossi nell'arco di tutta la partita, la difficoltà talvolta nel creare, talvolta nel concretizzare, è maggiore del previsto. Ci si mette di mezzo anche la sfortuna con due legni davvero clamorosi timbrati da Raggio e Rimondo, uno per tempo, ma alla fine Andreis sugella quella che è una vittoria meritata. Ma il lavoro da fare in casa matuziana è ancora molto, soprattutto sull'atteggiamento: intanto per la classifica arrivano tre punti che sono ossigeno puro.

IL RACCONTO DEL MATCH

2' subito occasionissima per Gagliardi che da solo davanti a Perucca sbatte sul portiere, ma c'era fuorigioco

3' tocchi di prima e intesa tra Gagliardi e D'Antoni con quest'ultimo che conclude di prima ma non inquadra lo specchio

4' D'Antoni smarcato bene da Gagliardi si fa ingolosire troppo e calcia alle stelle

10' tiro di Cesari di mancino, mezzo smorzato, diventa facile per Perucca

12' è un assedio matuziano. Ma l'Albenga un paio di verticalizzazioni le ha tentate, senza successo

12' Il ritorno al gol di Gagliardi in biancazzurro. E' lui a sbloccarla con un perfetto destro all'incrocio

16' altro scambio Gagliardi-D'Antoni con il secondo che va al tiro colpendo il palo

23' Sanremese padrona assoluta del campo, anche se ora non sta premendo più di tanto

24' azione manovrata che porta D'Antoni con l'uomo addosso davanti alla porta a sbagliare la conclusione

28' una palla persa a centrocampo dalla Sanremese si tramuta in una conclusione debole di Daidola dai 25 metri

30' progressione di Gulli, cambio gioco per Cesari che sbaglia l'ultimo passaggio in area

38' ritmi balneari nonostante sia la prima partita dell'anno solare

40' Gagliardi si invola verso la porta, ha il tempo di aggiustarsi sul mancino e calciare. Una deviazione salva l'Albenga in corner, sul quale Raggio centra un clamoroso palo

Termina senza recupero il primo tempo

Inizia la Ripresa

46' cross di Ferrarese troppo lungo, direttamente tra le braccia di Maffi

51' ammonito Gulli

53' punizione di Di Porto, Maffi con l'aiuto del palo si salva in corner. Albenga pericolosa

56' Manno per Gulli: primo cambio per Scalise

62' giallo per Manno per fallo su Daidola

63' tentativo di Larotonda che non inquadra la porta

65' Ancora Gagliardi che imbecca bene Toma che manca di poco il raddoppio

66' l'asse Gagliardi-Manno-Lohmatov porta quest'ultimo al tiro, Perucca si rifugia in corner

67' giallo per Alfano

71' Larotonda, D'Antoni, Gagliardi: tanti tiri ma il raddoppio non arriva

73' Abouba per Assini: primo cambio ingauno. Intanto Larotonda si divora il raddoppio, gran risposta di Perucca

75' Rimondo per Cesari

78' Andreis per Gagliardi

79' Ennasvr per Daidola negli ingauni

82' cross di Nori, Gaido al tiro ma non inquadra lo specchio. Brivido per i matuziani

84' Rimondo di destro stampa il pallone contro la traversa

85' Barbo per Ferrarese

87' testa di Andreis su cross di Lohmatov, paratona di Perucca

90' tre minuti di recupero

91' giallo ad Armari

92' la Sanremese riesce a portare in porto una gara complicata grazie all'ennesimo tentativo questa volta concretizzato da Andreis

Termina qui la sfida del "Comunale"