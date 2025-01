Ciclismo: Fiab organizza una pedalata non competitiva sulla ciclopista della Riviera dei Fiori

Dopo aver salutato le festività natalizie e brindato al nuovo anno con un frizzante Capodanno, l'associazione FIAB Riviera dei Fiori è pronta ad iniziare il 2025 con un evento che celebra la bellezza del nostro territorio.

È stata organizzata una pedalata non competitiva lungo la meravigliosa ciclopista della Riviera dei Fiori, in compagnia degli amici di Fiab Albenga.

Il contesto è ideale anche per valutare lo stato di avanzamento dei lavori della Ciclovia Tirrenica da parte del gruppo tecnico.

Sarà l’opportunità perfetta per trascorrere del tempo all’aria aperta in un’atmosfera di amicizia e convivialità nonché di conosce l'associazione e le sue attività.

L’appuntamento è per sabato 11 gennaio, con due punti di partenza:

Ventimiglia: il ritrovo è in Piazza della Libertà alle ore 9:00;

Albenga: partenza con il treno alle ore 8:20 fino a Imperia. Da lì, il gruppo partirà per raggiungere gli altri partecipanti.

Inoltre è possibile unirsi al gruppo in qualsiasi punto del percorso.



L'attività è completamente gratuita ed è aperta a tutti: soci, simpatizzanti e chiunque voglia scoprire il piacere di pedalare in compagnia. Non è necessario essere ciclisti esperti per partecipare; basta avere il desiderio di vivere una giornata diversa dal solito e la voglia di divertirsi, di stare insieme e di condividere un’esperienza unica e speciale, all’insegna della spensieratezza e del benessere.