Visite guidate al museo di Nervia: alla scoperta di Albintimilium e del mondo romano

La cittadinanza è invitata alle visite guidate gratuite organizzate per il 5 e 6 gennaio alle ore 11 presso il Museo e l'Area Archeologica di Nervia.

Accompagnati dalla Dott.ssa Emiliana Antonia Martini (Direzione Regionale Musei Liguria) i visitatori scopriranno la storia di Albintimilium città che nasce da due entità distinte, ma complementari tra loro: il villaggio dei Liguri Intemelii e l'accampamento romano.

L'unione delle due realtà danno vita al Municipium dell'età repubblicana di cui si approfondiranno gli usi, i costumi e con riferimento alla legislazione per la quale i cittadini che facevano parte della vita politica della città dovevano a proprie spese fornire servizi e beni alla cittadinanza e non viceversa.

Sarà inoltre possibile accedere alle numerose iscrizioni conservate nel Museo e nell'area archeologica che raccontano la storia degli abitanti dell'antica Ventimiglia che in maggioranza erano "liberti", schiavi liberati, questo a dimostrazione di come la società romana dava la possibilità anche a coloro che nascevano in una condizione di grande svantaggio di migliorare il proprio status fino a conquistare la piena libertà.

Tutto ciò ci mostra come il mondo romano abbia ancora molto da insegnare proponendo modelli e valori che sarebbe bene riscoprire, approfondire ed a cui ispirarsi.

Per coloro che non fossero interessati alla visita guidata c'è la possibilità di visitare il nuovissimo allestimento del Museo progettato per essere fruito in maniera confortabile dalle persone con disabilità e finanziato interamente dai fondi dell'Unione Europea.

INGRESSO: Domenica 5 gennaio GRATUITO

Lunedì 6 gennaio RIDOTTO 2 EURO E GRATUITO PER MINORI DI 18 ANNI E AVENTI DIRITTO