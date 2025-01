Cna Imperia: il corso 'Tooth gems' per estetiste che unisce creatività, sicurezza e una nuova opportunità di business

Dopo l’eccezionale successo del Corso per l’Acquisizione dei Requisiti Igienico-Sanitari, che ha visto una grande partecipazione CNA Imperia, in collaborazione con San PietroLAB Cosmetics - MUST TATTOO, rilancia con una nuova proposta formativa che coniuga creatività, competenza e opportunità economiche:

CORSO TOOTH GEMS – La decorazione dentale che trasforma i sorrisi in arte

📅Domenica 26 gennaio 2025

🕘Dalle 9:00 alle 18:00 (pausa pranzo inclusa)

📍In presenza, presso la sede CNA Imperia

Un corso esclusivo, dedicato alle estetiste, per apprendere l’arte della decorazione dentale con gemme brillanti, un trend che sta conquistando il mondo del beauty e offrendo una nuova opportunità di guadagno per i professionisti del settore.

Perché investire nel corso Tooth Gems?

Le toothgems non sono solo una moda: rappresentano una nuova frontiera della bellezza che permette di offrire un servizio innovativo, creativo e altamente redditizio.

💎OPPORTUNITÀ ECONOMICA

Le toothgems permettono di generare un guadagno significativo con un investimento minimo. L’interesse per questo servizio è in continua crescita, grazie alla sua capacità di unire estetica, personalizzazione e accessibilità.

💎UN MERCATO IN ESPANSIONE

Dalle giovani generazioni ai clienti che vogliono un sorriso più luminoso e originale, le toothgems sono diventate un must-have in Europa e stanno rapidamente conquistando anche il mercato italiano.

💎COMPETENZA E SICUREZZA

Questo corso garantisce una formazione professionale completa per offrire il servizio in totale sicurezza, nel rispetto della salute dentale e delle normative igienico-sanitarie.

Cosa imparerai?

La giornata di formazione sarà un mix di teoria e pratica:

Tre tecniche di applicazione per assicurare la massima durata del brillantino, anche in condizioni di alta salivazione.

per assicurare la massima durata del brillantino, anche in condizioni di alta salivazione. Come proteggere il dente durante l’applicazione, evitando l’uso di acidi o trattamenti desensibilizzanti, preservando l’integrità del dente.

durante l’applicazione, evitando l’uso di acidi o trattamenti desensibilizzanti, preservando l’integrità del dente. Studio dei materiali migliori , dalle gemme ai collanti, e come utilizzarli per risultati impeccabili.

, dalle gemme ai collanti, e come utilizzarli per risultati impeccabili. Creazione di design personalizzati per soddisfare ogni esigenza estetica del cliente.

La docente: Federica Cipriani

Esperta del mondo del tatuaggio e del body piercing, Federica Cipriani è una pioniera delle toothgems in Italia. Con una formazione specializzata e anni di esperienza pratica, Federica porterà in aula tutto il suo know-how per guidarti alla scoperta di questa tecnica innovativa.

Le parole di Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia

“La formazione è il cuore della nostra missione. In un settore in forte crescita come quello del benessere, è fondamentale fornire agli operatori gli strumenti per lavorare in totale conformità alle normative igienico-sanitarie. Non solo per tutelare gli operatori stessi, ma soprattutto per proteggere la salute e la sicurezza dei clienti. CNA Imperia continua a essere un punto di riferimento per chi vuole esercitare questa professione con serietà e competenza.”

Un impegno contro l’abusivismo

CNA Imperia rinnova il suo impegno nella lotta contro l’abusivismo, un fenomeno che mette a rischio sia la salute dei clienti sia l’affidabilità dei professionisti certificati:“Solo chi è formato e certificato può offrire un servizio sicuro e conforme alle norme,” conclude Vazzano.

Per chi è pensato questo corso?

Il Corso Tooth Gems è dedicato alle estetiste che vogliono ampliare la propria offerta con un servizio innovativo e di tendenza, garantendo al contempo la massima sicurezza e professionalità.

Vantaggi del corso

✅Una giornata intensiva che ti prepara a lanciare un nuovo servizio nel tuo centro estetico.

✅Certificazione per distinguerti come professionista del settore.

✅ Un nuovo servizio che può diventare una fonte di guadagno costante e incrementare il valore percepito del tuo lavoro.

Come partecipare?

📞 Contatta CNA Imperia al 347 2915873

📧 Scrivi a segreteria@im.cna.it

💡Scegli CNA Imperia per formarti, certificarti e distinguerti nel mondo dell’estetica.

"Non perdere questa occasione: diventa un professionista all’avanguardia e offri un sorriso indimenticabile ai tuoi clienti!"