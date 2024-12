Basket: il prossimo fine settimana l'Olimpia impegnata nei consueti tornei 'tuttoinungiorno' dedicati all'Oliva Taggiasca

Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 l'Olimpia sarà impegnata nei consueti tornei 'tuttoinungiorno' dedicati all'Oliva Taggiasca.

"Come sempre un’occasione per impegnare e far divertire i bambini, quest’anno circa 200, ma anche per diffondere i prodotti tipici del nostro territorio nelle famiglie di squadre che arrivano da sempre più lontano.

Quest'anno si giocherà con gli 'aquilotti' nella giornata di sabato e per la prima volta con le 'gazzelle' nella giornata di domenica. Ecco la formula che sta avendo tanto successo.

9:30 - 13:00 Partite di qualificazione (3 gare ogni squadra)

Pausa pranzo

14:30 - 15:30 Semifinali

15:00-16:30 - Finale 7°/8°, Finale 5°/6° e Finale 3°/4°

17:00 - Finalissima

17:45 - Partita All-Stars (sfida fra squadre composte dai migliori giocatori del torneo)

18:00 - Premiazioni (medaglia, coppa, kit sponsor e premi speciali)

Ed ecco le squadre partecipanti:

AQUILOTTI: ASD Olimpia Basket - Olimpo Alba (CN) - Basket Cairo M.te (SV) - Minibasket Carrara (MS) - ABC Alassio (SV) - Pallacanestro Borghetto (SV) - Basket Canaletto (SP) - Valpetronio Basket (GE)

GAZZELLE: ASD Olimpia Basket - ABC Alassio (SV) - Ardita Nervi+BKI (GE) - Kangaroos Moncalieri (TO) - MyBasket+Ospedaletti (GE) - Pallacanestro Busalla (GE) - Basket Cairo M.te (SV) - Roquebrune Cap Martin (FRA)

Il torneo si tinge di rosa e di internazionalità, con la partecipazione della forte società francese del Roquebrune. Come sempre le partite si disputeranno nelle palestre di Taggia (Ruffini) e Bussana di Sanremo (Mercato dei Fiori). Risultati e partite condivise sui social dell’Olimpia (@asdolimpiabasket)".