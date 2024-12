La Polisportiva Vallecrosia Academy ripropone lo 'Zaccari Champions': aperte le iscrizioni

La Polisportiva Vallecrosia Academy Asd organizza la seconda edizione dello Zaccari Champions, campionato di calcio a 9 over 35. Sono già aperte le iscrizioni per chi volesse partecipare.

Vista l’ottima riuscita e partecipazione alla prima edizione, il Vallecrosia Academy asd ripropone l'evento che prenderà il via nel febbraio 2025 sul nuovo campo in sintetico dello 'Zaccari' a Camporosso.

"L'età minima per partecipare è 35 anni" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Bisogna essere amatoriali, non tesserati come calciatori presso società calcistiche, ci possono essere al massimo due under 35 mentre per il portiere l'età è libera. Il numero massimo di giocatori per squadra è 13. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio. Per informazioni e dettagli chiamare Angelo al 331/3670605 o Chicco al 347/2212330".