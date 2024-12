Inclusione e Solidarietà al Centro del ‘Corso Barman Inclusivo Christmas Edition’ di CNA Imperia (forto)

Nella sede del CNA di Sanremo si è concluso ieri il terzo appuntamento del "Corso Barman Inclusivo Christmas Edition", un evento unico che ha unito formazione professionale e inclusione sociale in un’atmosfera natalizia di grande gioia e partecipazione.

Grazie all’esperienza e alla passione di Antonio Mandica, bartender professionista e volto simbolo del Victory Morgana Bay di Sanremo, i partecipanti hanno potuto imparare a creare cocktail analcolici colorati e gustosi, scoprendo le proprie capacità dietro al bancone. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione “L’Amore è” e con il coinvolgimento dei ragazzi imperiesi e dell’ANFFAS di Sanremo, ha rappresentato un momento di condivisione e crescita per tutti.

Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, dichiarando:

«Per CNA Imperia, Natale significa anche offrire un’opportunità concreta di inclusione sociale e professionale. Attraverso questo corso, abbiamo voluto regalare ai ragazzi un’occasione per imparare, divertirsi e, perché no, sognare un futuro lavorativo nel settore. Crediamo fermamente che la solidarietà e il supporto siano parte integrante del nostro ruolo come rappresentanza datoriale».

Il corso, articolato in un pomeriggio di allegria e formazione, ha visto protagonisti nove giovani, che hanno dimostrato grandi abilità e voglia di mettersi in gioco. L’entusiasmo palpabile ha lasciato il segno: "Abbiamo visto sorrisi, emozioni e sogni che iniziano a prendere forma. Un’esperienza che non dimenticheremo."

Chiara e Simone, ideatori dell’Associazione “L’Amore è”, hanno contribuito a dare vita a questo progetto. Il loro impegno, unito alla disponibilità del CNA e alla professionalità di Antonio Mandica, ha reso possibile questa piccola magia natalizia.

Come sempre, CNA Imperia si distingue non solo per il supporto alle imprese locali, ma anche per la sua costante attenzione alle tematiche sociali e per la volontà di includere chi affronta ogni giorno sfide importanti. Il corso rappresenta solo una delle tante iniziative che CNA porterà avanti nel 2024.

Con il successo della "Christmas Edition", CNA Imperia conferma la volontà di replicare questi corsi inclusivi in futuro. Una prossima edizione potrebbe già arrivare in primavera, con l’obiettivo di creare sempre più occasioni di integrazione, formazione e valorizzazione delle potenzialità di tutti.

Un ringraziamento speciale va a Antonio Mandica, per aver saputo trasmettere ai ragazzi non solo competenze tecniche ma anche passione e fiducia in sé stessi, e a tutti coloro che hanno partecipato a questa straordinaria iniziativa.

Un brindisi al Natale e a un futuro più inclusivo e solidale, firmato CNA Imperia.