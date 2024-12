IMU a Sanremo: regolamento aggiornato e aliquote invariate, oggi pomeriggio in Consiglio comunale

Con il prossimo consiglio comunale di oggi pomeriggio, il Comune di Sanremo discuterà alcune modifiche in merito all'Imu. Si tratterà di alcune modifiche che riguarderanno principalmente un ammodernamento del regolamento in vigore, in modo tale da conformarsi alle norme che si sono susseguite nel corso degli anni per quanto riguarda la materia.

Nessuna modifica quindi alle aliquote dell'Imu, che l'ente decide di mantenere al minimo possibile. I pagamenti nello specifico portano nelle casse del Comune, spiega l'assessore alle finanze Giuseppe Sbezzo Malfei, circa 30 milioni di euro, una cifra che non potrebbe essere soggetta a grandi variazioni. Le uniche a subire delle variazioni (al ribasso) saranno le case sociali, che vedranno l'aliquota passare dallo 0,66% allo 0,56%. Le minori entrate dovranno essere in qualche modo controbilanciate, per cui la soluzione del Comune sarà andare ad aumentare le aliquote per gli immobili strumentali in possesso delle banche, quelli quindi in cui esercitano la loro attività.