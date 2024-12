Bordighera, Capodanno alternativo: pellegrinaggio notturno al santuario di Montenero (Foto)

Capodanno alternativo a Bordighera. Per dare il benvenuto al 2025 si terrà un pellegrinaggio notturno al santuario di Montenero, dove verrà celebrata una santa messa per la difesa della vita e per la pace in ricordo di Enrica Nasi Moraglia, che ha dedicato la sua vita alle persone in difficoltà della zona intemelia.

La partenza sarà alle 21.30 dalla 'Scibreta' dietro al Comune. "Ci recheremo al santuario percorrendo via Garnier, via Aurelia in località Arziglia e via Cornice dei due Golfi" - dicono gli organizzatori - "Il percorso durerà circa un'ora a passo lento. Si consigliano scarpe comode, giubbotto di sicurezza per l'auto e una torcia elettrica. Giunti al santuario alle 23.15 verrà celebrata la santa messa per la difesa della vita e per la pace mentre a mezzanotte ci scambieremo gli auguri con un brindisi. I frati di Terrasanta ospiteranno un rinfresco".

Un Capodanno alternativo, organizzato dalla parrocchia di Bordighera, ricco di preghiera, amicizia e allegria proprio come voleva Enrica. "Prende spunto da un'iniziativa che avevamo vissuto con Enrica Nasi Moraglia tanti anni fa al Santuario della Madonna delle Virtù" - fanno sapere gli organizzatori - "Dopo la sua morte abbiamo ripreso questa iniziativa con gli Amici del gruppo Longomai per alcuni anni alla Madonna delle Virtù, poi ci siamo spostati a Ospedaletti al santuario Madonna delle Portone mentre dallo scorso anno abbiamo iniziati la tradizione al santuario di Montenero. È un Capodanno alternativo come desiderava Enrica basato sulla preghiera, sull'amicizia e sull'allegria".