Camporosso, olio sulla carreggiata: disagi al traffico (Foto)

Disagi al traffico in mattinata in paese a Camporosso. Si sono create code, in entrambe le direzioni di marcia, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del semaforo, a causa della presenza di olio sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha così veicolato la viabilità, a senso unico alternato, per smaltire le code fino alla conclusione della pulizia del tratto di strada coinvolto. Erano presenti anche gli addetti della Teknoservice.

Ripulita e messa in sicurezza la strada, la viabilità è tornata alla normalità.