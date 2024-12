Calcio. Serie D, Sanremese-Bra 0-1. I commenti di Correale, Bortolazzi e Masu (Video)

La Sanremese chiude il girone d'andata a quota 23 punti, dieci di ritardo dalla zona playoff e uno di vantaggio sui playout. Questo è quanto dice la classifica dopo il ko interno contro la capolista Bra.

Nel post partita le analisi del match di mister Correale, l'allenatore in seconda oggi in panchina al posto dello squalificato Scalise, che individua nell'atteggiamento uno degli aspetti su cui lavorare in questa sosta natalizia.

L'ad matuziano Andrea Bortolazzi traccia invece un bilancio sull'intero Girone di Andata, evidenziando come alla Sanremese manchino almeno sei punti rispetto a quanto profuso e raccolto.

Il presidente Alessandro Masu rivolge i suoi personali auguri di Natale a tutto l'ambiente matuziano, individuando nella folta presenza dei ragazzi del settore giovanile oggi allo stadio una delle sue soddisfazioni migliori in 4 anni di presidenza.