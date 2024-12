È arrivato il Natale alla ASD Insieme Sanremo, un momento emozionante per le famiglie degli atleti della Gym Insieme

Natale è un momento di grande festa per l’associazione, i ginnasti e le loro famiglie. Quest’anno, dato il numeroso gruppo di atleti iscritti ai corsi di ginnastica artistica, la dirigenza e le istruttrici hanno dovuto dividere in due parti differenti l’evento, ma non è comunque mancato un momento di condivisione con tutti gli atleti in occasione dell’esercizio collettivo finale.

Tutti i gruppi, Mini Gym, Allievi, Junior, Senior, Avanzato, Élite e Agonistica, si sono cimentati in coreografie ed elementi svolti su tutti gli attrezzi della ginnastica artistica ed hanno mostrato ai genitori presenti il frutto del lavoro di questi primi mesi dell’anno sportivo.



“É stato un momento davvero emozionante e ci riempie di orgoglio vedere la crescita di questo nostro progetto. - dichiarano il Presidente dell’Associazione, Elisa Moscardi, ed il Vice Presidente, Saverio Bonsignore - Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri atleti, dai più piccoli alle ragazze più esperte, che con entusiasmo e impegno portano avanti la loro attività, le famiglie che ci seguono con fiducia e le nostre instancabili istruttrici e collaboratrici: Beatrice Filippi, Sara Anfossi, Daisy Rosas, Simona Viani, Giulia Di Antonio, Matilde Filippi, Elena Lombrosi, Michela Fiorini, Grazia Donvito, Marzia Riccardi, Sonia Di Marcoberardino ed Angelica Stella”.

Dopo la pausa natalizia, tutto il gruppo tornerà al lavoro per iniziare a preparare le gare e gli eventi in programma per il 2025.