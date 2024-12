I risultati dei recuperi pre-pausa natalizia del Campionato provinciale del lunedì di Calcio a 7

Con la vittoria di ieri sera, per 4-1 sui FF Zurrigo, ottenuta solo negli ultimi istanti della gara valida per il recupero della 9^ giornata ( Occasionalmente svoltasi di mercoledì in accordo tra le due società), la Satus capitanata da Chicco Virga raggiunge al secondo posto l'Ac Sanremo a 3 punti di distanza dall'imbattuta capolista Ronin.

Nei lunedì dei recuperi ha visto il successo della US Poggese per 3 a 0 sui F.lli Diurno, la vittoria di misura del Delo Team sui Herta Vernello e dei FF Zurrigo per 5 a 0 sui frontalieri dei Desperados Fc.

Ora vi è la pausa natalizia sino al 13 di Gennaio dove vi sarà la sera dei recuperi della 1 giornata di Ritorno, poi il programma delle gare continuerà dal 20 gennaio con la 2^ giornata.

Ma il Campionato provinciale del Lunedi non si ferma, infatti sino al 10 Gennaio vi è la possibilità di effettuare il calcio mercato potendo sostituire un massimo di 4 giocatori ( sulla rosa totale di 12 ) potendo anche fare scambi tra le società.

RadioMercato parla di arrivi di qualità provenienti dalla 1^ categoria o svincolati che hanno giocato in categorie superiori, a testimonianza dell' alto tasso tecnico presente nel Campionato organizzato dalla W&b events in collaborazione con la ASD Real Santo Stefano.

La classifica dopo 10 Giornate

Ronin 28

Satus 25

Ac Sanremo 25

FF Zurrigo 16*

Us Poggese 13*

Delo Team 11

F.lli Diurno 9

Herta Vernello 7**

Desperados Fc 6

Real LaMarmora 0

Le prime posizioni della classifica marcatori:

Simone Filiberto (Ronin) 15

Andrea Gambello (AC Sanremo) 10

Selcuk Yalcin (Ronin) 9

Matteo Cutellè (Satus) 9

Saverio Cuneo (Us Poggese) 8