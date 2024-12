Ventimiglia: rinvenuto il corpo senza vita di un 55enne in un casolare sulla Sp71

La Croce verde intemelia e l'automedica Alfa 3 hanno ritrovato il corpo senza vita di una persona lungo la strada provinciale 71 di Ventimiglia.

Non sono ancora state rese note le cause del decesso, ma stando alle primissime ricostruzioni l'uomo, di 55 anni circa, parrebbe essere deceduto per cause naturali, ma prima di poter avere una conferma si dovranno attendere le operazioni di verifica da parte della polizia locale.

Il corpo è stato ritrovato all'interno di un casolare, probabilmente si trattava di un senzatetto.