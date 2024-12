Aumento caffè, i Torrefattori imperiesi di Confcommercio molto preoccupati: "Costretti ad applicare nuovi ritocchi ai prezzi"

Il Sindacato dei Torrefattori Confcommercio della provincia di Imperia esprime la propria profonda preoccupazione per l’aumento esponenziale del costo del caffè come materia prima, una situazione senza precedenti dal 1977, che sta colpendo duramente il settore.

Questo fenomeno è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la crisi climatica che influisce negativamente sulle coltivazioni, riducendo significativamente la produzione mondiale, le speculazioni dei fondi di investimento che, accaparrandosi enormi quantitativi, creano scarsità e di conseguenza lievitazione dei prezzi; senza dimenticare la crescente generale corsa all’accaparramento della materia prima dovuta all'aumento mondiale della richiesta.

I torrefattori, per garantire la qualità del proprio prodotto e mantenere elevati standard di professionalità artigianale, si vedranno costretti ad applicare nuovi ritocchi ai prezzi di listino. È fondamentale che questo adeguamento avvenga in modo trasparente e consapevole, per evitare ripercussioni negative sui consumatori e sull'intero mercato. È necessario attuare una campagna di consapevolizzazione potente ed esaustiva, sia nei confronti degli addetti ai lavori (baristi, ristoratori ecc.), sia verso il consumatore privato, da sempre esigente e amante della qualità.

L'aspetto fondamentale da trasmettere e far comprendere è che l'adeguamento del prezzo non è un capriccio del torrefattore, ma un'esigenza dettata proprio dalla situazione mondiale. Senza questi aumenti è a rischio la sopravvivenza di molte aziende del settore, che non potrebbero più fornire prodotti e servizi adeguati e che, alla fine sarebbero costrette a chiudere.

Per affrontare questa sfida, il Sindacato dei Torrefattori ritiene necessario avviare un confronto con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), al fine di stabilire un dialogo costruttivo e trovare un indirizzo comune sui prezzi al consumo. È obiettivo dei torrefattori rendere il consumatore finale partecipe del processo che porta dalla piantagione alla tazzina, valorizzando la conoscenza e la professionalità che caratterizzano il loro lavoro. Solo attraverso un approccio consapevole e informato sarà possibile apprezzare appieno il valore del caffè di qualità, frutto di un impegno costante e di passione.

Il Sindacato dei Torrefattori resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per coinvolgere tutti gli attori del settore in questo importante dialogo.