Pallamano, doppia vittoria per l'Abc Bordighera: l'under 13 e la prima squadra battono gli avversari (Foto)

Doppia vittoria per l'Abc Bordighera. Nel fine settimana le squadre di pallamano, under 13 e prima squadra, hanno affrontato e battuto gli avversari del Mentone.

"Serviva una vittoria sia per il morale che per la classifica, dopo la cocente sconfitta del turno precedente, ed è stato così" - dice l'Abc Bordighera - "Una vittoria voluta e combattuta quella della prima squadra contro un Menton al completo per cercare di vincere ma hanno trovato un avversario deciso e compatto".

"I primi minuti sono stati di studio, palloni persi e tiri sbagliati da entrambe le squadre. La prima rete è stata realizzata dal Menton dopo quattro minuti di gioco, ma l'Abc subito ha rimontato" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Il risultato è rimasto pari fino a un break del Menton che si è portato sul 6-4 con seguente time-out, chiesto dai coach Dall'Acqua e Bissaro. Il time-out fa riordinare le idee e così inizia una rimonta che porta i bordigotti al più 1 al 25 minuto: 9 a 10 con un parziale di tre a sei reti a favore dell'Abc. Hanno proseguito così fino al 13 pari alla pausa. L'intervallo ha fatto rifiatare e, soprattutto, recuperare la concentrazione, infatti, subito dopo c'è la svolta della partita: il capitano Lupi, autore di 12 reti, e compagni infliggono un parziale di 6 reti ai cugini d'oltralpe che spezzava loro le gambe. All'Abc non è restato che controllare il risultato nonostante la rimonta del Mentone. I bordigotti, però, non hanno perso la concentrazione, non c'è stato il solito black out mentale e fisico, hanno continuato il gioco ma, soprattutto, sono arrivate le reti dei giovani under 17 Asheni (3 reti), Ferrari (1), Spolverini(4), Bellan (2) e Anfosso Matteo(3). Un plauso va ad Anfosso Simone che si è sacrificato nel fare cambio attacco/difesa. La vittoria è stata completata con il rientrante Bertolassi (2 reti), Filippi (1 rete), Balduzzi e il portiere soprannominato (Landin) Alija Christian, autore di parate fondamentali per il risultato finale. La partita è finita 25 a 28 per il team bordigotto".

Vittoria per l'Abc Bordighera anche nell'ultima partita del campionato francese di pallamano under 13 maschile. La formazione allenata da Stefania Conte ha così concluso imbattuta la prima fase del Niveau preexcellance Honneur. "La formazione dell'Abc Bordighera ha affrontato i pari età del Menton in una partita facile dal punto di vista della superiorità fisica e tecnica della formazione italiana, che è scesa in campo quasi al completo contro una giovane squadra di soli sette elementi" - afferma l'Abc Bordighera - "La velocità di gioco, l'intercetto della palla e la superiorità fisica hanno prontamente portato la squadra in notevole vantaggio chiudendo il primo tempo 17 a 2 e, alla fine, hanno concluso l'incontro 36 a 4. Tutta la formazione è riuscita ad andare al goal, compreso alcuni nuovi ragazzi che si sono da poco avvicinati alla pallamano. Durante il primo tempo un contrasto di gioco involontario di un nostro giocatore ha generato un po' di malumore nella panchina avversaria per mancata sanzione da parte del nostro arbitro under 17 che ha interpretato diversamente il fallo. L'intervento del tutor poi ha risolto il malinteso. La formazione del Mentone ha, comunque, giocato con grande agonismo pur rilevando ovviamente ancora poca tecnica. Ottima la prestazione del portiere avversario che ha, nonostante il risultato finale, effettuato diverse parate a tiri abbastanza difficili. La nostra coach ha inviato i nostri ragazzi a giocare tranquillamente nei confronti dell'avversario di gioco più inesperto ma l'adrenalina è stata comunque un po' difficile da gestire per i bambini. L'Abc si gode, pertanto, l'ottimo risultato raggiunto e si prepara ad affrontare la seconda fase dopo le festività natalizie".

Ecco la formazione scesa in campo: Spolverini Giacomo (14 ), Caruso Federico (10), Milidona Alessandro (3), Fadda Thomas (2), Fedor Randone (1), Fiandrino Fabio (6), Heredia Tintori, Evans e Leonardo Capello (portieri) e Campi Filippo.